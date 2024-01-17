Столтенберг оцінив ймовірність виходу США з НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний у тому, що США не вийдуть зі складу блоку, навіть якщо новим президентом Штатів знову стане Дональд Трамп.

США залишаться членом НАТО за будь-яких обставин

Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс не втратить США, оскільки в інтересах безпеки офіційного Вашингтона мати понад 30 потужних союзників.

Він також звернув увагу на те, що нічого подібного немає ані Китай, ані Росія, тому Штати ніколи не захочуть покинути Альянс.

За словами генсека НАТО, під час зустрічей він ніколи не чув від Дональда Трампа про те, що США відмовляться допомогти Європі, якщо вона зазначає вторгнення ворога.

Єнс Столтенберг вкотре нагадав, що головний докір колишнього президента Сполучених Штатів до нього полягала в тому, що європейські союзники не витрачають достатньо коштів на оборону.

Однак, що важливо розуміти, після вторгнення РФ в Україну європейські союзники почали стрімко нарощувати ці витрати.

Тож нам є що розповісти про розподіл (фінансового — ред.) тягаря, — наголосив генсек НАТО. Поширити

Що Трамп говорить про членство США в НАТО

Чутки про те, що Штати можуть вийти зі складу Альянсу почали ширитися після гучного зізнання єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

Він нещодавно розказав, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Ексочільник Білого дому виступив з новою заявою з цього приводу.