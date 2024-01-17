Чи є загроза нападу РФ на НАТО — відповідь Міноборони Литви

У Міністерстві оборони Литви вважають, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва не має ресурсів для відкриття другого фронту. Пріоритет країни-агресора - не програти війну проти України.

Чи нападе РФ на НАТО

Доки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили на інших напрямках, — прокоментували у Міноборони Литви публікацію Bild про підготовку Німеччини до можливої війни з РФ. Поширити

Водночас, за даними відомства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні. З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування.

Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент — не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси, — зазначили у литовському Міноборони. Поширити

Що передувало

Раніше німецьке видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.

Секретний сценарій бундесверу "Оборона Альянсу 2025" починається в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію ще 200 тисяч військовослужбовців.

Потім Кремль починає весняний наступ — спираючись на слабку підтримку Заходу в напрямку Києва, — який до червня 2024 року досягає великих успіхів і поступово відтісняє українську армію назад.

У Міноборони Німеччини не прокоментувати цю інформацію.

По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв — навіть якщо вони вкрай малоймовірні — є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання, — сказав представник відомства.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі

Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами, — заявив він. Поширити

Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни та географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.