Чи є загроза нападу РФ на НАТО — відповідь Міноборони Литви

У Міністерстві оборони Литви вважають, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва не має ресурсів для відкриття другого фронту. Пріоритет країни-агресора - не програти війну проти України.
Чи нападе РФ на НАТО
Водночас, за даними відомства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні. З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування.
Що передувало
Раніше німецьке видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.
Секретний сценарій бундесверу "Оборона Альянсу 2025" починається в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію ще 200 тисяч військовослужбовців.
Потім Кремль починає весняний наступ — спираючись на слабку підтримку Заходу в напрямку Києва, — який до червня 2024 року досягає великих успіхів і поступово відтісняє українську армію назад.
У Міноборони Німеччини не прокоментувати цю інформацію.
По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв — навіть якщо вони вкрай малоймовірні — є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання, — сказав представник відомства.
Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі
Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни та географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.
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