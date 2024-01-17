Есть ли угроза нападения РФ на НАТО — ответ Минобороны Литвы

В Министерстве обороны Литвы считают, что в настоящее время нет угрозы нападения России на НАТО, ведь у Москвы нет ресурсов для открытия второго фронта. Приоритет страны-агрессора – не проиграть войну против Украины.

Нападет ли РФ на НАТО

Пока не завершились бои в Украине, трудно предположить, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям, — прокомментировали в Минобороны Литвы публикацию Bild о подготовке Германии к возможной войне с РФ. Поделиться

В то же время, по данным ведомства, Россия планирует долгосрочный рост сил в западном регионе. С этой целью разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводятся инфраструктурные изменения, делятся сферы командования.

Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы, отметили в литовском Минобороны. Поделиться

Что предшествовало

Ранее германское издание Bild написало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года.

Секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

Затем Кремль начинает весеннее наступление — опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, которое до июня 2024 года добивается больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.

В Минобороны Германии не прокомментировать эту информацию.

По сути, я могу вам сказать, что рассмотрение разных сценариев — даже если они крайне маловероятны — часть повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения, — сказал представитель ведомства.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

Когда сценарии были полностью выдуманы с несуществующими странами и географическими регионами, — заявил он. Поделиться

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев обучения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, прогнозирующим развитие дальнейшей ситуации.