Дуда пропонує новий сценарій вступу України в НАТО

На переконання польського лідера Анджея Дуди, вступ України в НАТО до завершення війни з Росією не можливий, однак він закликає розпочати саму процедуру ще на етапі боротьби з ворогом.
Дуда вважає, що можна просто зараз "запустити" вступ України в НАТО
За його словами, Київ повинен прагнути до повноправного членства в НАТО.
Він також звернув увагу на те, що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього Альянсу і безпеки Польщі.
Що відомо про останню зустріч Дуди та Зеленського
Лідери України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели зустріч у Швейцарії на полях Всесвітнього економічного форуму.
Насамперед вони обговорили майбутній візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва, він може відбутися найближчими днями.
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