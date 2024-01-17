Дуда пропонує новий сценарій вступу України в НАТО

На переконання польського лідера Анджея Дуди, вступ України в НАТО до завершення війни з Росією не можливий, однак він закликає розпочати саму процедуру ще на етапі боротьби з ворогом.

Дуда вважає, що можна просто зараз "запустити" вступ України в НАТО

Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України, — пояснив свою позицію з цього приводу президент Польщі. Поширити

За його словами, Київ повинен прагнути до повноправного членства в НАТО.

Він також звернув увагу на те, що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього Альянсу і безпеки Польщі.

Що відомо про останню зустріч Дуди та Зеленського

Лідери України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели зустріч у Швейцарії на полях Всесвітнього економічного форуму.

Насамперед вони обговорили майбутній візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва, він може відбутися найближчими днями.