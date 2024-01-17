Дуда пропонує новий сценарій вступу України в НАТО
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Політика
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Дуда пропонує новий сценарій вступу України в НАТО

Анджей Дуда

На переконання польського лідера Анджея Дуди, вступ України в НАТО до завершення війни з Росією не можливий, однак він закликає розпочати саму процедуру ще на етапі боротьби з ворогом.

Дуда вважає, що можна просто зараз "запустити" вступ України в НАТО

Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України, — пояснив свою позицію з цього приводу президент Польщі.

За його словами, Київ повинен прагнути до повноправного членства в НАТО.

Він також звернув увагу на те, що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього Альянсу і безпеки Польщі.

Що відомо про останню зустріч Дуди та Зеленського

Лідери України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели зустріч у Швейцарії на полях Всесвітнього економічного форуму.

Насамперед вони обговорили майбутній візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва, він може відбутися найближчими днями.

Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни, — повідомив Зеленський.

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