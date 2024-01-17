Макрон анонсував надання Україні далекобійних ракет та сотень бомб

Як повідомив французький лідер Еммануель Макрон, Париж передасть Україні 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кілька сотень бомб". Окрім того, він додав, що планує приїхати до Києва.

Україна отримає нову масштабну допомогу від Франції: що відомо

Журналісти звертають увагу на те, що візит Макрона до України відбудеться на тлі масштабних політичних дискусій в Сполучених Штатах і Європейському союзі.

Україна досі не отримала чіткої відповіді щодо отримання великих пакетів допомоги від Вашингтона та Брюсселя.

Окрім того, наголошується, що офіційний Париж активно працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси і оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

За словами Макрона, найближчими тижнями його країна передасть ЗСУ близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кілька сотень бомб":

Після цих постачань я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами, - пообіцяв французький лідер. Поширити

Еммануель Макрон додав, що члени Євросоюзу повинні переконатися в тому, що Україна зможе і далі захищати себе від Росії.

Як зазначив глава Франції, не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Шольц критикує Макрона через недостатню військову допомогу Україні

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, стосунки між німецьким лідеро Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном є напруженими через низку питань – енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів, оборонну політику та допомогу Україні.