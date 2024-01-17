Макрон анонсировал предоставление Украине дальнобойных ракет и сотен бомб
Категория
Политика
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Макрон анонсировал предоставление Украине дальнобойных ракет и сотен бомб

Макрон и Зеленский
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Источник:  Reuters

Как сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, Париж передаст Украине 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб". Кроме того, он добавил, что планирует приехать в Киев.

Украина получит новую масштабную помощь от Франции: что известно

Журналисты обращают внимание на то, что визит Макрона в Украину состоится на фоне масштабных политических дискуссий в Соединенных Штатах и Европейском союзе.

Украина до сих пор не получила четкого ответа касательно больших пакетов помощи от Вашингтона и Брюсселя.

Кроме того, указано, что официальный Париж активно работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от предстоящей агрессии.

По словам Макрона, в ближайшие недели его страна передаст ВСУ около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб":

После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами, – пообещал французский лидер.

Эммануэль Макрон добавил, что члены Евросоюза должны убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

Как отметил глава Франции, нельзя позволить России победить Украину, в противном случае безопасность Европы окажется под угрозой.

Шольц критикует Макрона из-за недостаточной военной помощи Украине

Как удалось узнать изданию The Telegraph, отношения между немецким лидером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном напряжены из-за ряда вопросов – энергетических субсидий, импорта китайских электромобилей, оборонной политики и помощи Украине.

По состоянию на сегодняшний день отношения на самом деле не работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины, несмотря на то, что много говорят, и они правы, — сказал один дипломат.

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