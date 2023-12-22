Предал женщин. Макрон оказался в центре нового громкого скандала

Французский лидер Эммануэль Макрон попал под шквал публичной критики после того, как поддержал актера Жерара Депардье. Как известно, последний обвиняется в сексуальном насилии и сексизме.
Что известно о новом скандале вокруг Макрона
Во время одного из интервью глава Франции признался, что всегда был и остается поклонником Депардье, а также назвал последнего "великим актером", которым его страна очень "гордится".
По словам политика, он не хочет, чтобы звезду кино лишили высшей награды Франции – ордена Почетного легиона – на фоне сексуальных скандалов.
Однако заявления Макрона спровоцировали еще большее негодование в обществе.
К примеру, бывший президент Франции Франсуа Олланд упрекнул своего приемника за то, что он проигнорировал страдания "женщин, подвергшихся нападениям и унижениям", и вместо этого решил ссылаться на "талант" актера и "презумпцию невиновности".
Не скрывают своего возмущения и журналисты. Так, в популярном журнале Elle тоже жестко раскритиковали слова Макрона.
Скандал вокруг Жерара Депардье: что важно знать
Впервые французский актер Жерар Депардье был обвинен в изнасиловании еще три года назад.
Впоследствии стало известно, что ему грозит еще десяток обвинений в сексуальных домогательствах или нападениях.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что Депардье признавался в любви к России и оформил российский паспорт.
На фоне скандальных заявлений Служба безопасности Украины в 2015 году приняла решение о запрете его въезда на пять лет.
Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину актер резко осудил Путина.
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