Предал женщин. Макрон оказался в центре нового громкого скандала

Французский лидер Эммануэль Макрон попал под шквал публичной критики после того, как поддержал актера Жерара Депардье. Как известно, последний обвиняется в сексуальном насилии и сексизме.

Что известно о новом скандале вокруг Макрона

Во время одного из интервью глава Франции признался, что всегда был и остается поклонником Депардье, а также назвал последнего "великим актером", которым его страна очень "гордится".

По словам политика, он не хочет, чтобы звезду кино лишили высшей награды Франции – ордена Почетного легиона – на фоне сексуальных скандалов.

Однако заявления Макрона спровоцировали еще большее негодование в обществе.

К примеру, бывший президент Франции Франсуа Олланд упрекнул своего приемника за то, что он проигнорировал страдания "женщин, подвергшихся нападениям и унижениям", и вместо этого решил ссылаться на "талант" актера и "презумпцию невиновности".

Ожидалось, что президент Республики будет говорить о женщинах, а не просто скажет, что Жерар Депардье – великий актер, – посетовал бывший французский лидер. Поделиться

Не скрывают своего возмущения и журналисты. Так, в популярном журнале Elle тоже жестко раскритиковали слова Макрона.

Эммануэль Макрон, который больше не заботится о переизбрании, показал свое настоящее лицо: лицо человека, который становится на сторону хищников; лицо президента, заставившее нас поверить в свою приверженность женщинам, чтобы потом еще больше их предать, – пишут журналисты. Поделиться

Скандал вокруг Жерара Депардье: что важно знать

Впервые французский актер Жерар Депардье был обвинен в изнасиловании еще три года назад.

Впоследствии стало известно, что ему грозит еще десяток обвинений в сексуальных домогательствах или нападениях.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что Депардье признавался в любви к России и оформил российский паспорт.

На фоне скандальных заявлений Служба безопасности Украины в 2015 году приняла решение о запрете его въезда на пять лет.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину актер резко осудил Путина.