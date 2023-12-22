Зрадив жінок. Макрон опинився у центрі нового гучного скандалу

Французький лідер Еммануель Макрон потрапив під шквал публічної критики після того, як підтримав актора Жерара Депардьє. Як відомо, останнього звинувачують у сексуальному насильстві та сексизмі.

Що відомо про новий скандал навколо Макрона

Під час одного з інтерв’ю глава Франції зізнався, що завжди був та залишається шанувальником Депардьє, а також назвав останнього "великим актором", яким його країна дуже "пишається".

За словами політика, він не хоче, щоб зірку кіно позбавили найвищої нагороди Францїі – ордена Почесного легіону – на тлі сексуальних скандалів.

Однак заяви Макрона спровокували ще більше обурення в суспільстві.

До прикладу, колишній президент Франції Франсуа Олланд дорікнув своєму наступнику за те, що він проігнорував страждання "жінок, які зазнали нападів і приниження", і замість цього вирішив посилатися на "талант" актора і "презумпцію невинуватості".

Очікувалося, що президент Республіки говоритиме про жінок, а не просто скаже, що Жерар Депардьє – великий актор, – поскаржився колишній французький лідер. Поширити

Не приховують свого обурення й журналісти. Так, у популярному журналі Elle також жорстко розкритикували слова Макрона.

Еммануель Макрон, який більше не дбає про переобрання, показав своє справжнє обличчя: обличчя людини, яка стає на бік хижаків; обличчя президента, який змусив нас повірити у свою прихильність до жінок, щоб потім ще більше їх зрадити, – пишуть журналісти.

Скандал навколо Жерара Депардьє: що важливо знати

Вперше французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні ще три роки тому.

Згодом також стало відомо, що йому загрожує ще десяток звинувачень у сексуальних домаганнях або нападах.

Не можна також проігнорувати той факт, що Депардьє раніше зізнавався в любові до Росії та оформив російський паспорт.

На тлі його скандальних заяв Служба безпеки України у 2015 році ухвалила рішення про заборону його в'їзду на п’ять років.

Однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну актор різко засудив Путіна.