Макрон пообіцяв підтримку Україні та знову заговорив про переговори з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов".

Що сказав Макрон про допомогу Україні

За словами Макрона, "ми відчуваємо, що деякі європейські країни починають сумніватися" щодо допомоги, яка надається Києву. Він також згадав про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому.

На думку французького президента, "в найближчі місяці нам доведеться зробити вибір" у цьому конфлікті.

Ми повинні забезпечити, щоб Росія не перемогла, що означає продовження підтримки і посилення захисту Києва і його ключових точок, – сказав Макрон. Поширити

За його словами, мета полягає в тому, щоб Україна "була в змозі вести мирні переговори за найкращих можливих умов".

Ми не залишимо Україну, – запевнив президент Франції. Поширити

Макрон знову натякає на діалог з Путіним: що це означає

За словами французького лідера, він не змінив свій номер, тому очільник Кремля може без проблем до нього додзвонитися, якщо з’явиться таке бажання.

Ігор Рейтерович переконаний, що президент Франції не шукає приводів для контактів з диктатором.

Експерт звертає увагу на те, що Макрон має намір відповісти на дзвінок президента РФ, якщо очільника Кремля "матиме серйозні пропозиції щодо встановлення миру в Україні".