Макрон пообещал поддержку Украине и снова заговорил о переговорах с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "в лучших возможных условиях".

Что сказал Макрон о помощи Украине

По словам Макрона, "мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают сомневаться" относительно помощи, оказываемой Киеву. Он также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор" в этом конфликте.

Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек, сказал Макрон. Поделиться

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при лучших возможных условиях".

Мы не оставим Украину, – заверил президент Франции. Поделиться

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По словам французского лидера, он не изменил свой номер, поэтому глава Кремля может без проблем дозвониться, если появится такое желание.

Игорь Рейтерович уверен, что президент Франции не ищет поводов для контактов с диктатором.

Эксперт обращает внимание на то, что Макрон намерен ответить на звонок президента РФ, если глава Кремля "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".