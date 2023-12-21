Макрон пообещал поддержку Украине и снова заговорил о переговорах с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон пообещал поддержку Украине и снова заговорил о переговорах с РФ

France 2
Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "в лучших возможных условиях".

Что сказал Макрон о помощи Украине

По словам Макрона, "мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают сомневаться" относительно помощи, оказываемой Киеву. Он также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор" в этом конфликте.

Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек, сказал Макрон.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при лучших возможных условиях".

Мы не оставим Украину, – заверил президент Франции.

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По словам французского лидера, он не изменил свой номер, поэтому глава Кремля может без проблем дозвониться, если появится такое желание.

Игорь Рейтерович уверен, что президент Франции не ищет поводов для контактов с диктатором.

Эксперт обращает внимание на то, что Макрон намерен ответить на звонок президента РФ, если глава Кремля "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".

В его заявлении нет ничего удивительного, я бы не искал здесь какую-нибудь измену. Макрон сделал очень важное уточнение, что готов к переговорам при соблюдении международного права. То есть Путин сначала должен сделать все, чтобы соблюдать это право, а уже потом можно говорить о переговорах, – объяснил политолог.

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