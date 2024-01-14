Шольц недоволен Макроном из-за недостаточной военной помощи Украине

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном напряжены из-за ряда вопросов – энергетических субсидий, импорта китайских электромобилей, оборонной политики и помощи Украине.

Шольц считает, что Франция делает недостаточно для Украины

Ранее на этой неделе Шольц предупредил страны-члены ЕС, что они посылают недостаточно военной помощи Киеву, едва скрытно критикуя Макрона, чья поддержка значительно отстает от поддержки Берлина.

Telegraph пишет, что франко-германский «двигатель» в течение длительного времени был самым влиятельным в отношениях ЕС, когда речь идет о формировании политики в Брюсселе.

На данный момент отношения действительно не работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины, несмотря на то, что много говорят, и они [немцы] правы, — сказал один дипломат. Поделиться

Шольц хочет обсудить военную помощь Украине на саммите ЕС

В феврале на саммите лидеров ЕС должно быть принято решение о выделении Украине 50 млрд евро финансовой и военной помощи на следующие 4 года.

Как пишет Politico, Шольц планирует воспользоваться возможностью и провести дополнительные дебаты по увеличению запланированной в этом году странами ЕС военной помощи Украине.

Перед этим он выступил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы".

Шольц призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".

Это должно увеличить давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали Украине "сравнительно немного" военной помощи.

Напомним, что Германия является самым большим донором помощи Украине после США.