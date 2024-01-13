Франция настроена помогать Украине производить оружие — МИД

Франция настроена совместно усиливать возможности Киева в производстве систем вооружения на украинской территории и готова помогать в этой сфере.
Франция настроена помогать Украине производить оружие
По его словам, Париж будет продолжать пытаться улучшать юридические и организационные рамки, чтобы сотрудничество с Киевом еще лучше развивалось.
Что обсудили Кулеба с главой МИД Франции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первый визит новоназначенного главы МИД Франции Стефана Сежурне именно в Киев является "свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики".
Глава украинского МИД добавил, что обсудил с Сежурном календарь международных мероприятий на январь-июнь этого года. По его словам, в этот период должны состояться "конкретные шаги на пути Украины к членству в ЕС".
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