Франция настроена помогать Украине производить оружие — МИД
Категория
Мир
Дата публикации

Франция настроена помогать Украине производить оружие — МИД

Франция
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Франция настроена совместно усиливать возможности Киева в производстве систем вооружения на украинской территории и готова помогать в этой сфере.

Франция настроена помогать Украине производить оружие

Мы настроены совместно усиливать возможности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области, — сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, Париж будет продолжать пытаться улучшать юридические и организационные рамки, чтобы сотрудничество с Киевом еще лучше развивалось.

Что обсудили Кулеба с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первый визит новоназначенного главы МИД Франции Стефана Сежурне именно в Киев является "свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики".

Важно, что Стефан Сежурне совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения. Насколько мне известно, что впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава совершает именно в Украину, и это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики, — сказал украинский министр.

Глава украинского МИД добавил, что обсудил с Сежурном календарь международных мероприятий на январь-июнь этого года. По его словам, в этот период должны состояться "конкретные шаги на пути Украины к членству в ЕС".

Мне приятно, что эти вопросы полностью совпадают со взглядами моего французского коллеги (Стефана Сежурное — ред.). И мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдать конкретные шаги на этом пути, — сказал Кулеба.

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