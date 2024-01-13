Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю — МЗС

Франція налаштована спільно посилювати можливості Києва у виготовленні систем озброєння на українській території й готова допомагати в цій сфері.
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю
За його словами, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні й організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.
Що обговорили Кулеба з очільником МЗС Франції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перший візит новопризначеного очільника МЗС Франції Стефана Сежурне саме до Києва є "свідченням важливого місця України в пріоритетах французької політики".
Очільник українського МЗС додав, що обговорив із Сежурне календар міжнародних заходів на січень-червень цього року. За його словами у цей період мають відбутися "конкретні кроки на шляху України до членства в ЄС".
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