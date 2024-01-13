Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю — МЗС
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Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю — МЗС

Франція

Франція налаштована спільно посилювати можливості Києва у виготовленні систем озброєння на українській території й готова допомагати в цій сфері.

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю

Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій царині, — сказав  міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні й організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.

Що обговорили Кулеба з очільником МЗС Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перший візит новопризначеного очільника МЗС Франції Стефана Сежурне саме до Києва є "свідченням важливого місця України в пріоритетах французької політики".

Важливо, що Стефан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, що вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України в пріоритетах французької політики, — сказав український міністр.

Очільник українського МЗС додав, що обговорив із Сежурне календар міжнародних заходів на січень-червень цього року. За його словами у цей період мають відбутися "конкретні кроки на шляху України до членства в ЄС".

Мені приємно, що ці питання повністю збігаються з поглядами мого французького колеги (Стефана Сежурне — ред.). І ми домовились, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримуватись конкретних кроків на цьому шляху, — сказав Кулеба.

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