Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю — МЗС

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю

Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій царині, — сказав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Поширити

За його словами, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні й організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.

Що обговорили Кулеба з очільником МЗС Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перший візит новопризначеного очільника МЗС Франції Стефана Сежурне саме до Києва є "свідченням важливого місця України в пріоритетах французької політики".

Важливо, що Стефан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, що вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України в пріоритетах французької політики, — сказав український міністр. Поширити

Очільник українського МЗС додав, що обговорив із Сежурне календар міжнародних заходів на січень-червень цього року. За його словами у цей період мають відбутися "конкретні кроки на шляху України до членства в ЄС".