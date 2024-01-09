Шольц требует отдельного обсуждения помощи Украине на саммите ЕС — Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите лидеров ЕС в феврале ожидает дополнительного обсуждения вопроса военной помощи Украине.
Что Шольц планирует обсудить по военной помощи Украине
Ожидается, что во время саммита лидеров ЕС в феврале должно быть принято решение о выделении Украине 50 млрд евро финансовой и военной помощи в ближайшие три года.
В комментарии журналистам издание один из немецких правительственных чиновников отметил, что Шольц планирует воспользоваться возможностью провести дополнительные дебаты по увеличению запланированной в этом году странами ЕС военной помощи Украине.
Накануне канцлер Германии выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы".
В этом контексте он призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".
всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году "не позже" саммита 1 февраля.
В публикации отмечается, что план Берлина обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне сравнительно немного военной помощи.
Что известно о помощи Украине со стороны Германии
Германия является самым сильным донором помощи Украины после США.
Только на этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму 8 млрд. евро.
Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.
В частности, Берлин дал несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
По данным Кильского института, в прошлом году Германия была вторым крупнейшим донором в оборонной помощи Украине после США с суммой 17,1 млрд. евро.
За Германией следуют Великобритания с 6,6 млрд. евро и Северные и Восточные страны ЕС.
Также указывается, что Франция внесла только 0,54 млрд евро, Италия – 0,69 млрд евро, а Испания – 0,34 млрд евро.
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