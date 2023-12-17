Это войдет в историю. Как Шольц смог спасти будущее Украины
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Политика
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Это войдет в историю. Как Шольц смог спасти будущее Украины

Олаф Шольц
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Источник:  Bild

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба публично поблагодарил немецкого лидера Олафа Шольца за то, что тот во время саммита Евросоюза уговорил премьера Венгрии Виктора Орбана не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кулеба похвалил старания Шольца ради Украины

По мнению украинского дипломата, канцлер ФРГ сделал все возможное, чтобы устранить угрозу венгерского вето.

Это войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы, – подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на то, что этот поступок Олафа Шольца завоевал много искреннего и заслуженного восхищения в сердцах украинцев.

Кроме того, шеф украинской дипломатии упомянул о том, как в мае 2022 года он в Германии агитировал за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Более того, дипломат просил официальный Берлин стать инициатором в этом процессе, однако довольно долго его призывы просто игнорировали.

"Германия не хочет быть лидером", – говорили эксперты и политики в Берлине. Я рад, что немецкие политические решения с тех пор изменились. Я могу только надеяться, что это также означает более широкий и необратимый поворот в отношении Германии к лидерству в решении самых сложных вопросов», – сказал Кулеба.

Украина никогда не забудет о помощи со стороны Германии

По словам шефа украинской дипломатии, у нашей страны на самом деле много причин быть благодарной Германии, которая помогает нам не только оружием, но и финансово.

Несмотря на это, именно принятие судьбоносного решения в ЕС касательно Украины – это, пожалуй, "лучший рождественский подарок от Берлина".

Как считает Дмитрий Кулеба, серые зоны в Европе больше не возможны.

Или вы раскрасите карту Европы в цвета ЕС, чтобы обеспечить безопасность и процветание для всех европейцев, или Путин раскрасит ее кровью и принесет еще больше страданий, нестабильности и разрушений. Я рад, что на этой неделе мы все стали безопаснее и увереннее, – резюмировал Кулеба.

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