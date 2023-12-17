Это войдет в историю. Как Шольц смог спасти будущее Украины

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба публично поблагодарил немецкого лидера Олафа Шольца за то, что тот во время саммита Евросоюза уговорил премьера Венгрии Виктора Орбана не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кулеба похвалил старания Шольца ради Украины

По мнению украинского дипломата, канцлер ФРГ сделал все возможное, чтобы устранить угрозу венгерского вето.

Это войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы, – подчеркнул глава МИД Украины. Поделиться

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на то, что этот поступок Олафа Шольца завоевал много искреннего и заслуженного восхищения в сердцах украинцев.

Кроме того, шеф украинской дипломатии упомянул о том, как в мае 2022 года он в Германии агитировал за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Более того, дипломат просил официальный Берлин стать инициатором в этом процессе, однако довольно долго его призывы просто игнорировали.

"Германия не хочет быть лидером", – говорили эксперты и политики в Берлине. Я рад, что немецкие политические решения с тех пор изменились. Я могу только надеяться, что это также означает более широкий и необратимый поворот в отношении Германии к лидерству в решении самых сложных вопросов», – сказал Кулеба. Поделиться

Украина никогда не забудет о помощи со стороны Германии

По словам шефа украинской дипломатии, у нашей страны на самом деле много причин быть благодарной Германии, которая помогает нам не только оружием, но и финансово.

Несмотря на это, именно принятие судьбоносного решения в ЕС касательно Украины – это, пожалуй, "лучший рождественский подарок от Берлина".

Как считает Дмитрий Кулеба, серые зоны в Европе больше не возможны.