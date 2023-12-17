Це ввійде в історію. Як Шольц зміг врятувати майбутнє України

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба публічно подякував німецькому лідеру Олафу Шольцу за те, що той під час саміту Євросоюзу вмовив прем'єра Угорщини Віктора Орбана не блокувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Кулеба вважає історичним рішення Шольца щодо України

На переконання українського дипломата, канцлер ФРН зробив все можливе, щоб усунути загрозу угорського вето.

Це увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи, – наголосив очільник МЗС України. Поширити

Дмитро Кулеба також звернув увагу на те, що цей вчинок Олафа Шольца завоював багато щирого і заслуженого захоплення в серцях українців.

Окрім того, шеф української дипломатії згадав про те, як у травні 2022 року він у Німеччині закликав до надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Ба більше, дипломат просив офіційний Берлін стати ініціатором у цьому процесі, однак доволі довго його заклики просто ігнорували.

"Німеччина не хоче бути лідером", – говорили мені експерти та політики в Берліні. Я радий, що відтоді німецькі політичні рішення змінилися. Я можу лише сподіватися, що це також означає більш широкий і незворотній поворот у ставленні Німеччини до лідерства у вирішенні найскладніших питань", – вказав Кулеба. Поширити

Україна ніколи не забуде про допомогу з боку Німеччини

За словами шефа української дипломатії, наша країна насправді має багато причин бути вдячною Німеччині, яка допомагає нам не лише зброєю, а й фінансово.

Попри це, саме ухвалення доленосного рішення в ЄС що України – це, мабуть, "найкращий різдвяний подарунок від Берліна".

Як вважає Дмитро Кулеба, сірі зони в Європі більше не можливі.