Це ввійде в історію. Як Шольц зміг врятувати майбутнє України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це ввійде в історію. Як Шольц зміг врятувати майбутнє України

Олаф Шольц
Джерело:  Bild

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба публічно подякував німецькому лідеру Олафу Шольцу за те, що той під час саміту Євросоюзу вмовив прем'єра Угорщини Віктора Орбана не блокувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Кулеба вважає історичним рішення Шольца щодо України

На переконання українського дипломата, канцлер ФРН зробив все можливе, щоб усунути загрозу угорського вето.

Це увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи, – наголосив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба також звернув увагу на те, що цей вчинок Олафа Шольца завоював багато щирого і заслуженого захоплення в серцях українців.

Окрім того, шеф української дипломатії згадав про те, як у травні 2022 року він у Німеччині закликав до надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Ба більше, дипломат просив офіційний Берлін стати ініціатором у цьому процесі, однак доволі довго його заклики просто ігнорували.

"Німеччина не хоче бути лідером", – говорили мені експерти та політики в Берліні. Я радий, що відтоді німецькі політичні рішення змінилися. Я можу лише сподіватися, що це також означає більш широкий і незворотній поворот у ставленні Німеччини до лідерства у вирішенні найскладніших питань", – вказав Кулеба.

Україна ніколи не забуде про допомогу з боку Німеччини

За словами шефа української дипломатії, наша країна насправді має багато причин бути вдячною Німеччині, яка допомагає нам не лише зброєю, а й фінансово.

Попри це, саме ухвалення доленосного рішення в ЄС що України – це, мабуть, "найкращий різдвяний подарунок від Берліна".

Як вважає Дмитро Кулеба, сірі зони в Європі більше не можливі.

Або ви розфарбуєте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розфарбує її кров'ю і принесе ще більше страждань, нестабільності й руйнувань. Я радий, що цього тижня ми всі стали безпечнішими і впевненішими, – резюмував Кулеба.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан нарешті пояснив, чому не заблокував у ЄС рішення щодо України
Віктор Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хто вмовив Орбана не блокувати рішення щодо Укрїни — відповідь Politico
Віктор Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Влада Угорщини відреагувала на приниження Орбана під час саміту ЄС
Віктор Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм