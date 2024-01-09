Шольц вимагає окремого обговорення допомоги Україні під час саміту ЄС — Politico
Категорія
Політика
Дата публікації

Шольц вимагає окремого обговорення допомоги Україні під час саміту ЄС — Politico

Олаф Шольц
Джерело:  Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту лідерів ЄС у лютому очікує додаткового обговорення питання військової допомоги Україні. 

Що Шольц планує обговорити стосовно військової допомоги Україні

Очікується, що під час саміту лідерів ЄС у лютому має бути ухвалене рішення стосовно виділення Україні 50 млрд євро фінансової та військової допомоги протягом найближчих трьох років.

У коментарі журналістам видання один з німецьких урядових посадовців зазначив, що Шольц планує скористатись нагодою провести додаткові дебати щодо збільшення запланованої протягом цього року країнами ЄС військової допомоги Україні.

Напередодні канцлер Німеччини випустив з прямим попередженням про те, що "поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, є занадто малими".

У цьому контексті він закликав європейських союзників "також вжити заходів, посилити зусилля на підтримку України".

усієї військової допомоги, яку країни-члени планують надати Україні у 2024 році "не пізніше" саміту 1 лютого.

У публікації зазначається, що план Берліна обговорити висновки цього списку з лідерами ЄС, швидше за все, посилить тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які поки що надали українській стороні "порівняно небагато" військової допомоги.

Що відомо про допомогу Україні з боку Німеччини

Німеччина є найсильнішим донором допомоги України після США.

Тільки на цей рік було виділено кошти на постачання зброї та матеріалів на суму 8 млрд євро.

Крім того, було надано гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму в мільярди.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

За даними Кільського інституту, торік Німеччина була другим найбільшим донором в оборонній допомозі Україні після США з сумою 17,1 млрд євро.

За Німеччиною йдуть Велика Британія з 6,6 млрд євро та Північні та Східні країни ЄС.

Також вказується, що Франція внесла лише 0,54 млрд євро, Італія - 0,69 млрд євро, а Іспанія - 0,34 млрд євро.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца
Олаф Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це ввійде в історію. Як Шольц зміг врятувати майбутнє України
Олаф Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німецька опозиція вимагає від Шольца негайного рішення щодо України
Олаф Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм