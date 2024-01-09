Шольц вимагає окремого обговорення допомоги Україні під час саміту ЄС — Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту лідерів ЄС у лютому очікує додаткового обговорення питання військової допомоги Україні.

Що Шольц планує обговорити стосовно військової допомоги Україні

Очікується, що під час саміту лідерів ЄС у лютому має бути ухвалене рішення стосовно виділення Україні 50 млрд євро фінансової та військової допомоги протягом найближчих трьох років.

У коментарі журналістам видання один з німецьких урядових посадовців зазначив, що Шольц планує скористатись нагодою провести додаткові дебати щодо збільшення запланованої протягом цього року країнами ЄС військової допомоги Україні.

Напередодні канцлер Німеччини випустив з прямим попередженням про те, що "поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, є занадто малими".

У цьому контексті він закликав європейських союзників "також вжити заходів, посилити зусилля на підтримку України".

усієї військової допомоги, яку країни-члени планують надати Україні у 2024 році "не пізніше" саміту 1 лютого.

У публікації зазначається, що план Берліна обговорити висновки цього списку з лідерами ЄС, швидше за все, посилить тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які поки що надали українській стороні "порівняно небагато" військової допомоги.

Що відомо про допомогу Україні з боку Німеччини

Німеччина є найсильнішим донором допомоги України після США.

Тільки на цей рік було виділено кошти на постачання зброї та матеріалів на суму 8 млрд євро.

Крім того, було надано гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму в мільярди.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

За даними Кільського інституту, торік Німеччина була другим найбільшим донором в оборонній допомозі Україні після США з сумою 17,1 млрд євро.

За Німеччиною йдуть Велика Британія з 6,6 млрд євро та Північні та Східні країни ЄС.

Також вказується, що Франція внесла лише 0,54 млрд євро, Італія - 0,69 млрд євро, а Іспанія - 0,34 млрд євро.