Шольц невдоволений Макроном через недостатню військову допомогу Україні

Стосунки між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном є напруженими через низку питань – енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів, оборонна політика та допомога Україні.

Шольц вважає, що Франція робить недостатньо для України

Раніше цього тижня Шольц попередив країни-члени ЄС, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву, ледь приховано критикуючи Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

Telegraph пише, що франко-німецький «двигун» протягом тривалого часу був найвпливовішим у відносинах ЄС, коли мова йде про формування політики в Брюсселі.

На даний момент відносини насправді не працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України, незважаючи на те, що багато говорять, і вони [німці] мають рацію, — сказав один дипломат. Поширити

Шольц хоче обговорити військову допомогу Україні на саміті ЄС

У лютому під час саміту лідерів ЄС має бути ухвалене рішення стосовно виділення Україні 50 млрд євро фінансової та військової допомоги на наступні 4 роки.

Як пише Politico, Шольц планує скористатись нагодою і провести додаткові дебати щодо збільшення запланованої протягом цього року країнами ЄС військової допомоги Україні.

Перед цим він випустив з прямим попередженням про те, що "поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, є занадто малими".

Шольц закликав європейських союзників "також вжити заходів, посилити зусилля на підтримку України".

Це має збільшити тис на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які поки що надали Україні "порівняно небагато" військової допомоги.

Нагадаємо, що Німеччина є найсильнішим донором допомоги України після США.