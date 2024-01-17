Дуда предлагает новый сценарий вступления Украины в НАТО

По убеждению польского лидера Анджея Дуды, вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией невозможно, однако он призывает начать саму процедуру еще на этапе борьбы с врагом.
Дуда считает, что можно прямо сейчас "запустить" вступление Украины в НАТО
По его словам, Киев должен стремиться к полноправному членству в НАТО.
Он также обратил внимание на то, что будущее членство Украины очень важно для мощи всего Альянса и безопасности Польши.
Что известно о последней встрече Дуды и Зеленского
Лидеры Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Швейцарии на полях Всемирного экономического форума.
В первую очередь, они обсудили предстоящий визит нового премьера Польши Дональда Туска в Киев, который может состояться в ближайшие дни.
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