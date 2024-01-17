Дуда предлагает новый сценарий вступления Украины в НАТО

По убеждению польского лидера Анджея Дуды, вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией невозможно, однако он призывает начать саму процедуру еще на этапе борьбы с врагом.

Дуда считает, что можно прямо сейчас "запустить" вступление Украины в НАТО

Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит обсуждение этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины, — объяснил свою позицию по этому поводу президент Польши. Поделиться

По его словам, Киев должен стремиться к полноправному членству в НАТО.

Он также обратил внимание на то, что будущее членство Украины очень важно для мощи всего Альянса и безопасности Польши.

Что известно о последней встрече Дуды и Зеленского

Лидеры Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Швейцарии на полях Всемирного экономического форума.

В первую очередь, они обсудили предстоящий визит нового премьера Польши Дональда Туска в Киев, который может состояться в ближайшие дни.