Зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию — мнение экспертов

Беларусь включила пункт об использовании тактического ядерного оружия в новую военную доктрину, вероятно, чтобы таким образом отразить размещение Россией этого вида вооружения в стране в 2023 году.

Зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию

Отмечается, что проект новой военной доктрины Белоруссии впервые предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.

Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны. В то же время эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.

Передача Беларуси российскому ядерному оружию

Вчера, 16 января, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране хотят обновить военную доктрину впервые за восемь лет. Теперь оно должно включать применение ядерного оружия.

Напомним, в конце мая 2023 г. министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерным зарядом.

В конце декабря 2023 диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия.