Навіщо Білорусь внесла ядерну зброю у військову стратегію — думка експертів

Білорусь включила пункт про використання тактичної ядерної зброї до нової військової доктрини, ймовірно, щоб таким чином відобразити розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.

Чому Білорусь внесла ядерну зброю у військову доктрину

Наголошується, що проект нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

Аналітики ISW зазначають, що особливості того, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї, поки що неясні. У той же час, експерти не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації, і продовжують вважати, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.

Передача Білорусі російської ядерної зброї

Учора, 16 січня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що у країні хочуть оновити військову доктрину вперше за вісім років. Тепер вона має включати застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розміщення російської ядерної зброї на території РБ.

Також країна-агресор передала білоруським військовим комплекси "Іскандер-М", здатні запускати ракети з ядерним зарядом.

Наприкінці грудня 2023 року диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь уже отримала всю ядерну зброю, яку обіцяла передати Росія.