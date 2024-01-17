Столтенберг оценил вероятность выхода США из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден в том, что США не выйдут из состава блока, даже если новым президентом Штатов снова станет Дональд Трамп.

США останутся членом НАТО при любых обстоятельствах

Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс не потеряет США, поскольку в интересах безопасности официального Вашингтона иметь более 30 мощных союзников.

Он также обратил внимание на то, что ничего подобного нет ни у Китая, ни в России, поэтому Штаты никогда не захотят покинуть Альянс.

По словам генсека НАТО, в ходе встреч он никогда не слышал от Дональда Трампа о том, что США откажутся помочь Европе, если она столкнется с угрозой войны.

Йенс Столтенберг в очередной раз напомнил, что главный упрек бывшего президента Соединенных Штатов к нему заключался в том, что европейские союзники не тратят достаточно средств на оборону.

Однако, что важно понимать, после вторжения РФ в Украину европейские союзники начали стремительно наращивать эти расходы.

Так что нам есть что рассказать о распределении (финансового - ред.) бремени, - подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

Что Трамп говорит о членстве США в НАТО

Слухи о том, что Штаты могут выйти из состава Альянса начали распространяться после громкого признания еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Он недавно рассказал, что Трамп во время своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

Экс-глава Белого дома выступил с новым заявлением по этому поводу.