Україна буде одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні — генсек НАТО

Україна буде один з пріоритетів на наступному саміті лідерів країн НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні у липні 2024 року.
Україна буде одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні
За його словами, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Підтримка України також буде один з головних пріоритетів саміту.
Зустріч військових лідерів НАТО
Сьогодні та завтра у Брюсселі відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО — Військового комітету альянсу.
Також у Брюсселі 17 лютого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів Збройних сил. Участь у ній візьме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, він виступить в онлайн-режимі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-