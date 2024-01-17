Україна буде одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні — генсек НАТО
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Україна буде одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні — генсек НАТО

НАТО
НАТО
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Україна буде один з пріоритетів на наступному саміті лідерів країн НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні у липні 2024 року.

Україна буде одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні

На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі. Будемо робити все необхідне для забезпечення безпеки наших людей, наших націй і міжнародної системи, заснованої на правилах, — сказав він.

За його словами, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Підтримка України також буде один з головних пріоритетів саміту.

Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки цієї нації, адже українці також борються разом з нами. І ми будемо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, — заявив Мірча Джоане.

Зустріч військових лідерів НАТО

Сьогодні та завтра у Брюсселі відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО — Військового комітету альянсу.

Також у Брюсселі 17 лютого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів Збройних сил. Участь у ній візьме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, він виступить в онлайн-режимі.

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