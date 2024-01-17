Украина будет одним из приоритетов на саммите в Вашингтоне — генсек НАТО

Украина будет одним из приоритетов на следующем саммите лидеров стран НАТО. Он пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года.
Украина будет одним из приоритетов на саммите в Вашингтоне
По его словам, на саммите обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной обороны. Поддержка Украины также будет одним из главных приоритетов саммита.
Встреча военных лидеров НАТО
Сегодня и завтра в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО — Военного комитета альянса.
Также в Брюсселе 17 февраля запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженными силами. Участие в ней примет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, он выступит в онлайн-режиме.
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