Топ-руководитель НАТО призвал Альянс готовиться к боевым действиям

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр публично настаивает на немедленной трансформации боеспособности блока в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "все, что угодно".
В НАТО все чаще заявляют о вероятности начала боевых действий на территории блока
17 января Роб Бауэр открыл двухдневную встречу командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.
Он обратил внимание на то, что блок должен трансформировать ведение боевых действий.
По его мнению, государственные и частные субъекты должны изменить свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано и предсказуемо, к эпохе, когда все может произойти в любое время и в которой “мы должны ожидать неожиданностей”.
Он еще раз повторил, что главным фактором в реализации этого плана будет сотрудничество между государственным и частным секторами.
По словам топ-руководителя НАТО, в военном плане предстоит еще много шагов.
НАТО продолжает отрицать подготовку блока к войне с РФ
Мир активно обсуждает материал немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией.
Однако глава Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс отрицает эту информацию.
По словам последнего, журналисты получили в свое распоряжение только обучающий сценарий.
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