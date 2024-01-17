Топ-руководитель НАТО призвал Альянс готовиться к боевым действиям

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр публично настаивает на немедленной трансформации боеспособности блока в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "все, что угодно".

В НАТО все чаще заявляют о вероятности начала боевых действий на территории блока

17 января Роб Бауэр открыл двухдневную встречу командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.

Он обратил внимание на то, что блок должен трансформировать ведение боевых действий.

По его мнению, государственные и частные субъекты должны изменить свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано и предсказуемо, к эпохе, когда все может произойти в любое время и в которой “мы должны ожидать неожиданностей”.

Чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам нужна трансформация боевых сил и средств НАТО. Это будет главной темой сегодняшнего заседания под председательством Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации, – рассказал Роб Бауэр. Поделиться

Он еще раз повторил, что главным фактором в реализации этого плана будет сотрудничество между государственным и частным секторами.

По словам топ-руководителя НАТО, в военном плане предстоит еще много шагов.

Мы должны добиться того, чего мы хотим добиться для нашей коллективной обороны. Однако ответственность за свободу лежит не только на плечах в погонах. Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общественный подход, – добавил Роб Бауэр. Поделиться

НАТО продолжает отрицать подготовку блока к войне с РФ

Мир активно обсуждает материал немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией.

Однако глава Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс отрицает эту информацию.

По словам последнего, журналисты получили в свое распоряжение только обучающий сценарий.