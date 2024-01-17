Топ-керівник НАТО закликав Альянс готуватися до бойових дій

Очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер публічно наполягає на негайній трансформації боєздатності блоку в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".
У НАТО дедалі частіше заявляють про ймовірність початку бойових дій на території блоку
17 січня Роб Бауер відкрив дводенну зустріч командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі.
Він звернув увагу на те, що блок повинен трансформувати ведення бойових дій.
На його думку, державні та приватні суб'єкти повинні змінити своє мислення, перейшовши від епохи, коли все було заплановано і передбачувано, до епохи, "коли все може статися в будь-який час" і в якій "ми повинні очікувати несподіванок".
Він вкотре повторив, що головним фактором у реалізації цього плану буде співпраця між державним і приватним секторами.
За словами топ-керівника НАТО, У військовому плані потрібно зробити ще багато кроків.
НАТО продовжує заперечувати підготовку блоку до війни з РФ
Світ активно обговорює матеріал німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією.
Проте глава Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заперечує цю інформацію.
За словами останнього, журналісти отримали у своє розпорядження лише навчальний сценарій.
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