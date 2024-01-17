Топ-керівник НАТО закликав Альянс готуватися до бойових дій

Очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер публічно наполягає на негайній трансформації боєздатності блоку в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

У НАТО дедалі частіше заявляють про ймовірність початку бойових дій на території блоку

17 січня Роб Бауер відкрив дводенну зустріч командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі.

Він звернув увагу на те, що блок повинен трансформувати ведення бойових дій.

На його думку, державні та приватні суб'єкти повинні змінити своє мислення, перейшовши від епохи, коли все було заплановано і передбачувано, до епохи, "коли все може статися в будь-який час" і в якій "ми повинні очікувати несподіванок".

Для того, щоб бути повністю ефективними і в майбутньому, нам потрібна трансформація бойових сил і засобів НАТО. Це буде головною темою сьогоднішнього засідання під головуванням Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації, — розповів Роб Бауер. Поширити

Він вкотре повторив, що головним фактором у реалізації цього плану буде співпраця між державним і приватним секторами.

За словами топ-керівника НАТО, У військовому плані потрібно зробити ще багато кроків.

Ми повинні досягти того, чого ми хочемо досягти для нашої колективної оборони. Проте відповідальність за свободу лежить не лише на плечах тих, хто в погонах. Щоб зміцнити наш колективний захист і водночас підтримати Україну в її екзистенційній боротьбі, нам потрібен загальносуспільний підхід, — додав Роб Бауер. Поширити

НАТО продовжує заперечувати підготовку блоку до війни з РФ

Світ активно обговорює матеріал німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією.

Проте глава Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заперечує цю інформацію.

За словами останнього, журналісти отримали у своє розпорядження лише навчальний сценарій.