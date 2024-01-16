Влада Болгарії вирішила інвестувати 6 мільярдів євро в інфраструктуру, що дасть можливість блискавично розгорнути сили НАТО на східному фланзі, якщо виникне така потреба.

НАТО все-таки допускає можливе загострення ситуації на східному фланзі

За словами очільника Міноборони Тодора Тагарева, станом на сьогодні на території його країни перебуває багатонаціональна бойова група НАТО під італійським командуванням. Йдеться про близько про тисячу солдат.

Він також додав, що контингент мають намір збільшити ще на 500 осіб і побудувати військову базу для потреб НАТО на півдні Болгарії, що дасть можливість сформувати бригаду.

Розгортання багатонаціональної бойової групи НАТО на нашій території обговорювали десятки і сотні разів. Під час мого візиту до США (минулого тижня) ми говорили про те, як (нам) найкраще забезпечити необхідну інфраструктуру як приймаючій країні, і як США можуть допомогти нам, щоб ми могли використати наявні міжнародні фонди співфінансування для її будівництва, — зазначив Тодор Тагарев. Поширити

Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційна Софія підписала двосторонню угоду зі США про спільне використання чотирьох болгарських військових баз.

Глава Міноборони Болгарії також припустив, що всі бойові групи з країн східного флангу НАТО можуть вирости до бригадних бойових груп — тобто, приблизно до 5 000 осіб.

Це станеться тоді, коли це буде потрібно, ми не маємо чіткого графіку на цей момент. Ми повинні бути готові забезпечити умови, коли це станеться, — пояснив міністр. Поширити

НАТО продовжує заперечувати підготовку блоку до війни з РФ

Нещодавно міжнародну спільноту схвилювала стаття німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією.

Очільник Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс одразу заперечив ці дані.

Представник блоку стверджує, що журналісти отримали у своє розпорядження лише навчальний сценарій.