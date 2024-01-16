Політтехнолог висміяв західних лідерів на тлі попереджень про війну РФ з НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Політтехнолог висміяв західних лідерів на тлі попереджень про війну РФ з НАТО

війська НАТО
Джерело:  24 канал

15 січня світ приголомшила стаття німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією. У НАТО одразу заперечили цю інформацію. Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що в блоці досі не усвідомили катастрофічність ситуації, в якій опинилася міжнародна спільнота.

Чому НАТО не можна ігнорувати погрози Путіна

Як зазначає експерт, в Альянсі досі плекають надію на те, що погрози очільника Кремля - це просто гучні заяви та пусті слова.

Однак, на думку Михайла Шейтельмана, вони займаються самообманом, який у результаті може мати жахливі наслідки.

Росія цього навіть не приховує, а говорить відкрито. Коли російське політичне керівництво говорить, що воює з НАТО, то цьому варто вірити. Коли погрожують ядерним ударом по Берліну, Гаазі, Вашингтону, треба також вірити та приймати виважені рішення. Адже потім буде пізно.

Експерт вважає позитивним сигналом те. що німецьке видання Bild уже зараз пише про можливий напад РФ на країни НАТО, адже такі статті дають людям зрозуміти, що подібний сценарій дійсно став реальним.

Що також варто розуміти, саме реакція Bild публічно попереджала про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще напередодні 24 лютого.

Крім цього, стаття може мати вплив на пересічних німців та спонукатиме їх вимагати у влади якнайшвидшої передачі зброї Україні.

Експерт висміяв учасників ВЕФ у Давосі

Михайло Шейтельман звертає увагу на те, що 15 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

Що цікаво, його учасники будуть обговорювати новий вірус, який може з'явитися у світі й бути ще небезпечнішим, ніж COVID-19.

Тобто говоритимуть про нову потенційну загрозу, якої поки немає.

Навіть смішно, що люди сидять і це обговорюють у той момент, коли терористи захопили атомну бомбу. У Росії при владі терористи, бандити, у їхніх руках атомна бомба. Вони погрожують знищити весь світ, називають конкретні міста, цілі, а теоретики в Давосі сидять і думають чи виникне вірус, чи ні.

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