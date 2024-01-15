КуніЛі та Йобідойобі. У Росії лютують через приниження Путіна — епічне відео
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КуніЛі та Йобідойобі. У Росії лютують через приниження Путіна — епічне відео

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

У Росії знайшли новий привід для паніки та загального обурення. Цього разу росіяни побачили дискредитацію диктатора Путіна в рекламі суши сету Куні Лі від "Йобідойобі".

Росіянам не сподобалося поєднання реклами виборів президента РФ з “Йобідойобі"

У мережі набирає популярність відео, на якому обурена громадянка РФ скаржиться на те, що в місті Кримську на одному рекламному щиті розмістили рекламу президентських виборів та сету суші.

Як виявилося, її приголомшила не лише назва продукту “Куні Лі”, а й компанії, яка його виготовляє - “Йобідойобі".

Таке своєрідне поєднання наштовхнуло її на думку, що це умисна дискредитація російського диктатора Володимира Путіна, який, як відомо, залишиться президентом РФ, адже захопив владу в країні-агресорці понад 20 років тому.

Росіянка також бідкається, що місцева влада ігнорує її заклики до припинення публічного приниження Путіна, стверджуючи, що нічого не може зробити в цій ситуації.

Як Путін сприйняв своє вимушене сусідство з “Йобідойобі" - поки невідомо.

Представники мережі доставки суші також поки жодним чином не коментували цей скандал.

“Йобідойобі" й раніше бентежив росіян

Варто зазначити, що ще в 2021 році у російській Бурятії міжнародну мережу доставки суші "Йобідойобі" звинуватили в тому, що вони придумали обурливу, потворну та непристойну назву.

Людей не цікавив той факт, що в перекладі з японської мови вона звучить як: "День тижня – субота".

Експерти провели опитування – підсумки їх ошелешили. Більше половини респондентів сприйняли назву як дещо непристойне, - писали тоді росЗМІ.

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