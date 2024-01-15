В России нашли новый повод для паники и всеобщего возмущения. На этот раз россияне увидели дискредитацию диктатора Путина в рекламе суши сета Куни Ли от “ЁбиДоёби”

Россиянам не понравилось сочетание рекламы выборов президента РФ с “ЁбиДоёби”

В сети набирает популярность видео, на котором возмущенная гражданка РФ жалуется на то, что в городе Крымске на одном рекламном щите разместили рекламу президентских выборов и сета суши.

Как оказалось, ее ошеломило не только название продукта “Куни Ли”, но и компании, которая его производит - “ЁбиДоёби”.

Такое своеобразное сочетание натолкнуло ее на мысль, что это умышленная дискредитация российского диктатора Владимира Путина, который, как известно, останется президентом РФ после “выборов” в РФ.

Россиянка также жалуется, что местные власти игнорируют ее призывы к прекращению публичного унижения Путина, утверждая, что ничего не могут сделать в этой ситуации.

Как Путин воспринял свое вынужденное соседство с “ЁбиДоёби” - пока неизвестно.

Представители сети доставки суши также пока никак не комментировали этот скандал.

“ЁбиДоёби” и раньше смущал россиян

Следует отметить, что еще в 2021 году в российской Бурятии международную сеть доставки суши “ЁбиДоёби” обвинили в том, что они придумали возмутительное, безобразное и непристойное название.

Людей не интересовал тот факт, что в переводе с японского языка оно звучит как: "День недели – суббота".