Политтехнолог высмеял западных лидеров на фоне предупреждений о войне РФ с НАТО

15 января мир ошеломила статья немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией. В НАТО сразу начали отрицать эту информацию. Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что в блоке до сих пор не осознали катастрофичность ситуации, в которой оказалось международное сообщество.

Почему НАТО нельзя игнорировать угрозы Путина

Как отмечает эксперт, в Альянсе до сих пор надеются на то, что угрозы главы Кремля - это просто громкие заявления и пустые слова.

Однако, по мнению Михаила Шейтельмана, они занимаются самообманом, который в результате может иметь ужасающие последствия.

Россия этого даже не скрывает, а говорит открыто. Когда российское политическое руководство говорит, что воюет с НАТО, этому следует верить. Когда угрожают ядерным ударом по Берлину, Гааге, Вашингтону, нужно также верить и принимать взвешенные решения. А потом будет поздно. Поделиться

Эксперт считает положительным сигналом то, что немецкое издание Bild уже сейчас пишет о возможном нападении РФ на страны НАТО, ведь такие статьи дают людям понять, что подобный сценарий действительно стал реальным.

Что также следует понимать, именно реакция Bild публично предупреждала о начале полномасштабного вторжения России в Украину еще накануне 24 февраля.

Кроме этого, статья может повлиять на рядовых немцев и побуждать их требовать у властей скорейшей передачи оружия Украине. Поделиться

Эксперт высмеял участников ВЭФ в Давосе

Михаил Шейтельман обращает внимание, что 15 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

Что интересно, его участники будут обсуждать новый вирус, который может появиться в мире и быть еще более опасным, чем COVID-19.

То есть будут говорить о новой потенциальной угрозе, которой пока нет.