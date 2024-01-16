Политтехнолог высмеял западных лидеров на фоне предупреждений о войне РФ с НАТО

15 января мир ошеломила статья немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией. В НАТО сразу начали отрицать эту информацию. Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что в блоке до сих пор не осознали катастрофичность ситуации, в которой оказалось международное сообщество.
Почему НАТО нельзя игнорировать угрозы Путина
Как отмечает эксперт, в Альянсе до сих пор надеются на то, что угрозы главы Кремля - это просто громкие заявления и пустые слова.
Однако, по мнению Михаила Шейтельмана, они занимаются самообманом, который в результате может иметь ужасающие последствия.
Эксперт считает положительным сигналом то, что немецкое издание Bild уже сейчас пишет о возможном нападении РФ на страны НАТО, ведь такие статьи дают людям понять, что подобный сценарий действительно стал реальным.
Что также следует понимать, именно реакция Bild публично предупреждала о начале полномасштабного вторжения России в Украину еще накануне 24 февраля.
Эксперт высмеял участников ВЭФ в Давосе
Михаил Шейтельман обращает внимание, что 15 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.
Что интересно, его участники будут обсуждать новый вирус, который может появиться в мире и быть еще более опасным, чем COVID-19.
То есть будут говорить о новой потенциальной угрозе, которой пока нет.
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