В НАТО заявляют о беспрецедентном риске начала Третьей мировой
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В НАТО заявляют о беспрецедентном риске начала Третьей мировой

Роб Бауэр
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Источник:  The Independent

По словам главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, эпоха мира и стабильности завершилась и впереди очень непредсказуемое время.

Находится ли мир на пороге Третьей мировой войны

Бауэр подчеркнул, что для противодействия глобальным угрозам западные страны должны начать привлекать общество, а не ограничиваться стандартными планами руководства штабов.

Нам нужны государственные и частные актеры, чтобы изменить свое мышление с эпохи, когда все можно было планировать, предусмотреть, контролировать и сосредотачиваться на эффективности, до эпохи, когда все может произойти в любой момент. Эпохи, когда мы должны ожидать неожиданного, - отмечает глава оборонного комитета НАТО.

Также Бауэр призвал политических лидеров и военное руководство западных стран кардинально изменить свои подходы к оказанию военной помощи Украине.

Эта война никогда не была связана с реальной угрозой безопасности России со стороны Украины или НАТО. Эта война заключается в том, что Россия боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, — демократии. Если люди в Украине могут иметь демократические права, то люди в России тоже скоро их будут стремиться, - подчеркнул военный высокопоставленный чиновник НАТО.

Почему США не сделали больше для победы Украины в войне

Как отмечается в материале издания Bloomberg, в течение 2 лет после начала развязанной РФ преступной войны против Украины сделали ли США все возможное, чтобы помочь Украине достичь максимально сильных позиций?

Стратегия президента Джо Байдена, безусловно, не была оптимальна. Но коренное изменение траектории войны почти наверняка требовало бы от Америки более высоких рисков эскалации в условиях, когда она имела лишь ограниченную возможность предусмотреть реакцию президента России Владимира Путина, говорится в материале издания.

Украина постепенно перехватила инициативу после того, как российский штурм провалился в 2022 году.

В результате контрнаступления в конце 2022 года перегруженные российские войска были отвергнуты от Харькова и Херсона.

Однако в 2023 году ВСУ не смогли прорвать лучше подготовленные оборонительные линии на востоке и юге.

По информации журналистов издания, среди критиков политики администрации Байдена раздаются упреки, что США могли сделать больше для Украины и также более оперативно.

Возможно, тогда Украина могла бы нанести сильнейший удар раньше, совершив решительное контрнаступление, когда армия РФ была наиболее слабой.

Указано, что такой аргумент справедлив, однако не стоит его преувеличивать.

Поставка некоторых жизненно важных видов вооружений, таких как 155-мм боеприпасы, была ограничена преимущественно доступностью мировых запасов, а не американской щедростью.

Непонятно, могло ли широкое контрнаступление начаться раньше весны 2023 года, когда россияне уже окопались. Поскольку украинская армия была истощена сочетанием отчаянной обороны и оппортунистического наступления в 2022 году. Когда же контрнаступление произошло, его провал отразил глубокую слабость украинской армии, в том числе ее неспособность проводить сложные, многоэтапные операции - так же, как и нехватка помощи, - говорится в материале издания.

Также указывается, что в марте 2022 года, когда армия РФ была уязвима, Вашингтон мог бы поставить Путину ультиматум, угрожая военной интервенцией Запада во главе с США.

Однако Байден отверг подобные идеи с самого начала, опасаясь риска еще большей конфронтации с Россией, в частности ядерной эскалации.

Сейчас мы знаем, что Путин был не заинтересован в прямой конфронтации с Западом или применении ядерного оружия в Украине: он не сделал этого даже тогда, когда его армия потерпела поражение в конце 2022 года. Но это было труднее понять, чем просто утверждать, в начале конфликта, когда события были наиболее изменчивы и другая стратегия США могла бы иметь наибольший эффект, - подчеркивают авторы материала.

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