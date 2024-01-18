НАТО проведет масштабные учения в рамках подготовки к нападению РФ

Страны НАТО готовятся провести масштабные учения в феврале в рамках подготовки к угрозе нападения со стороны РФ.

Что известно о масштабных учениях НАТО в рамках подготовки к агрессии со стороны РФ

Отмечается, что обучение уже получило название "Устойчивый защитник".

В них должны принять участие до 90 тыс. военнослужащих из разных стран-членов Альянса.

По информации журналистов, проведение учений обсуждалось в кулуарах встречи высших военных представителей Альянса в Брюсселе.

По информации немецких журналистов, по сценарию учений, в результате нападения РФ активирована 5-я статья о коллективной защите.

На учениях, в частности, проверят оповещение и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

Также добавляется, что учения будут проведены на территории Северной Норвегии, по информации других собеседников, они могут пройти в Литве или Венгрии.

Бундесвер предоставит 12 тысяч солдат, а также 3 тысячи транспортных средств и 30 самолетов.

От Великобритании должны быть предоставлены авианосец и несколько истребителей F-35, говорится в публикации.

Ожидаемое количество военных в грядущих учениях НАТО в 90 тысяч делает их самыми большими со времен окончания "холодной войны". Так, в серии маневров 1988 было задействовано около 125 тысяч солдат.

В НАТО ожидают получения Россией ракет от Ирана

По информации руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, Иран, скорее всего, начнет передавать свои ракеты России.

Он отметил, что ожидает поставок иранских ракет в Россию. Москва уже не раз просила о такой помощи.

При этом, по его словам, применение ракет Ирана российскими военными пока не наблюдается.