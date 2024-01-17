Может ли РФ начать войну против стран НАТО — ответ Данилова

По мнению секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, Кремль не способен начать войну против стран из блока НАТО на фоне продолжающейся войны против Украины.

Способна ли РФ вести войну против нескольких стран одновременно

Возможности Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем, пока они находятся на территории Украины, - объясняет Данилов. Поделиться

Секретарь СНБО добавил, что после того, как оккупационная российская армия окончательно покинет территорию Украины, она вообще не сможет вести боевые действия.

Данилов также прокомментировал материал немецкого издания Bild о якобы готовящейся Германии к гибридной атаке РФ на восточный фланг НАТО, которая может состояться уже в феврале этого года.

По утверждениям журналистов, это якобы может повлиять на помощь Украине со стороны западных партнеров.

При этом Данилов убежден, что западные партнеры продолжат оказывать помощь Украине.

Они понимают: если у нас будет проседать ситуация на фронте и мы будем проигрывать, то у них могут начаться проблемы с Россией. Мы готовы отстаивать свою независимость и уничтожать врага, а страны НАТО точно нам будут помогать, потому что у них нет никакого желания вести прямую войну с РФ, - подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

По его мнению, в мире уже давно ведутся информационные и торговые войны с Россией.

Чего ждать от планов Кремля относительно продолжительной войны против Украины

По словам генерала украинской армии, эксруководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет формировать новую стратегию войны против Украины, поскольку главный стратегический замысел уже провалился.

Основной тезис – затяжная война может обескровить Украину, посеять недоверие союзников или усталость. На этом фоне президент РФ, сгенерировав резервы за 2 или 3 года, сформирует новую стратегию наступления, – объясняет Маломуж. Поделиться

По его словам, основой новой стратегии станет проведение ограниченных контрударов и развертывание ударных группировок на отдельных участках фронта с целью прорыва линии обороны ВСУ.

Маломуж подчеркнул, что такую стратегию российские оккупанты пытались реализовать в районе Купянска, Сватового и Кременной, однако это замысел провалился.

Буквально вчера на Лимане начались зимние наступательные операции. Они двинулись и бронетанковыми силами, и воздушно-десантными войсками, задействовано большое количество артиллерии и бронетехники. Но наши Силы их мощно сдерживают. Мы ожидали таких ударов в этом направлении. Сегодня мы проводим очень активные контрмеры по уничтожению, особенно бронетехники, – объясняет генерал. Поделиться

Он также отметил, что украинские военные ежедневно наносят преступную армию РФ безумные потери.

Маломуж отметил, что на востоке Украины оккупационная российская армия ежедневно теряет более 1 тыс. военных, что в течение месяца состоит в 12 ликвидированных вражеских бригад.

Развернуть большую наступательную операцию в этот период, у врага шансов нет.

Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день - деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клещиевки и Временного Яра, чтобы отбросить наши войска от Бахмута.

Однако ВСУ наносят удары как по самой бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тыс. оккупантов, сотни танков, БТР, БМП, которые пытаются атаковать из этого сектора.

Третий сектор, который находится под особым контролем Путина, – Авдеевка. Россияне хотят хотя бы до конца зимы захватить город.