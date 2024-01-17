Чи може РФ розпочати війну проти країн НАТО — відповідь Данілова

На думку секретаря Ради нацбезпеки України Олексія Данілова, Кремль не здатний розпочати війну проти країн з блоку НАТО на тлі триваючої розв'язаної війни проти України.

Чи здатна РФ вести війну проти кількох країн одночасно

Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України, - пояснює Данілов. Поширити

Секретар РНБО додав, що після того, як окупаційна російська армія остаточно покине територію України, вона взагалі не матиме змоги вести бойові дії.

Данілов також прокоментував матеріал німецького видання Bild про нібито підготовку Німеччини до гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО, яка може відбутись вже у лютому цього року.

За твердженнями журналістів видання, це нібито може вплинути на допомогу Україні з боку західних партнерів.

При цьому Данілов висловив переконання, що західні партнери продовжать надавати допомогу Україні.

Вони розуміють: якщо у нас буде просідати ситуація на фронті і ми програватимемо, то у них можуть початися проблеми з Росією. Ми готові відстоювати свою незалежність і знищувати ворога, а країни НАТО точно нам допомагатимуть, тому що вони не мають жодного бажання вести пряму війну з РФ, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

На його думку, у світі вже давно ведуться інформаційна та торговельна війни з Росією.

Чого чекати від планів Кремля щодо тривалої війни проти України

За словами генерала української армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін формуватиме нову стратегію війни проти України, оскільки головний стратегічний задум вже провалився.

Основна теза - затяжна війна може знекровити Україну, посіяти недовіру союзників або втому. На цьому тлі президент РФ, згенерувавши резерви за 2 чи 3 роки, сформує нову стратегію наступу, - пояснює Маломуж. Поширити

За його словами, основою нової стратегії буде проведення обмежених контрударів та розгортання ударних угруповань на окремих ділянках фронту із метою прориву лінії оборони ЗСУ.

Маломуж підкреслив, що таку стратегію російські окупанти намагались реалізувати в районі Куп’янська, Сватового та Кремінної, однак це задум провалився.

Буквально вчора на Лимані розпочались зимові наступальні операції. Вони рушили і бронетанковими силами, і повітряно-десантними військами, задіяно велику кількість артилерії і бронетехніки. Але наші Сили їх там потужно стримують. Ми чекали таких ударів на цьому напрямку. Сьогодні ми проводимо дуже активні контрзаходи по знищенню, особливо бронетехніки, - пояснює генерал. Поширити

Він також зазначив, що українські військові щодня завдають злочинній армії РФ шалених втрат.

Маломуж зазначив, що на сході України окупаційна російська армія кожного дня втрачає понад 1 тис військових, що протягом місяця складається у 12 ліквідованих ворожих бригад.

Розгорнути велику наступальну операцію в цей період, у ворога шансів немає.

Завдання РФ поряд з Лиманом на сьогоднішній день, - деблокувати українські сили біля Андріївки, Кліщіївки та Часового Яру, щоб відкинути наші війська від Бахмуту.

Однак, ЗСУ наносять удари як по самому бахмутському угрупуванню ворога, так і по тих резервах, які направили щодо деблокування, а це біля 40 тис. окупантів, сотні танків, БТР, БМП які намагаються атакувати з цього сектора.

Третій сектор, який знаходиться під особливим контролем Путіна, - Авдіївка. Росіяни хочуть хоча б до кінця зими захопити місто.