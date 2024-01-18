НАТО впервые создало квантовую стратегию. Как это повлияет на работу Североатлантического союза

Впервые в истории НАТО появилась его квантовая стратегия, определяющая, как страны-члены будут использовать квантовые технологии для выполнения основных задач Североатлантического союза.

Что изменит квантовая стратегия НАТО

Как отмечается, квантовые технологии могут революционизировать датчики, изображения, точное позиционирование, навигацию, коммуникации, вычислительную технику, моделирование и информатику.

Это будет иметь и положительные, и разрушительные последствия, а последние могут ухудшить способность Североатлантического союза сдерживать агрессию и защищаться.

Квантовые технологии являются элементом стратегической конкуренции. Альянс и его члены будут развивать безопасную и устойчивую квантовую экосистему, которая будет реагировать на быстрые темпы технологической конкуренции. Странам понадобятся сотрудничество, инвестиции, квалифицированная рабочая сила, распространение информации и обмен ею, отметили в НАТО. Поделиться

Члены Североатлантического союза и НАТО определили перспективные квантовые программы, эксперименты и интеграцию квантовых технологий для военных и двойных целей. Альянс уже перевел криптографические системы на квантово-безопасную криптографию.

В случае полного внедрения функциональные квантовые технологии позволят всем участникам Североатлантического союза усиленно защищать свои данные и коммуникации быстрым и надежным способом. Эти технологии смогут эффективно выявлять и блокировать потенциальные вторжения в киберпространство.

Также НАТО создало Трансатлантическое квантовое сообщество для стратегического взаимодействия с правительствами, промышленностью и академическими кругами и готовит трансатлантический форум для квантовых технологий в области обороны и безопасности.

Глава НАТО призвал НАТО готовиться к боевым действиям

17 января Роб Бауэр открыл двухдневную встречу командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.

Он обратил внимание, что блок должен трансформировать ведение боевых действий.

По его мнению, государственные и частные субъекты должны изменить свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано и предсказуемо, к эпохе, когда все может произойти в любое время и в которой мы должны ожидать неожиданностей.