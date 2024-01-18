НАТО вперше створило квантову стратегію. Як це вплине на роботу Альянсу

Уперше в історії НАТО зʼявилася його квантова стратегія, яка визначає, як країни-член використовуватимуть квантові технології для виконання основних завдань Альянсу.

Що змінить квантова стратегія НАТО

Як зазначається, квантові технології можуть революціонізувати датчики, зображення, точне позиціонування, навігацію, комунікації, обчислювальну техніку, моделювання та інформатикиу.

Це матиме й позитивні, і руйнівні наслідки, а останні можуть погіршити здатність Альянсу стримувати агресію та захищатися.

Квантові технології є елементом стратегічної конкуренції. Альянс та його члени розвиватимуть безпечну і стійку квантову екосистему, яка реагуватиме на швидкі темпи технологічної конкуренції. Країнам знадобляться співпраця, інвестиції, кваліфікована робоча сила, поширення інформації та обмін нею, — зазначили в НАТО. Поширити

Члени Альянсу й НАТО визначили найперспективніші квантові програми, експерименти та інтеграції квантових технологій для військових і подвійних цілей. Альянс уже перевів криптографічні системи на квантово-безпечну криптографію.

У разі повного впровадження функціональні квантові технології дозволять усім учасникам Альянсу посилено захищати свої дані та комунікації швидким і надійним способом. Ці технології зможуть ефективно виявляти та блокувати потенційні вторгнення в кіберпростір.

Також НАТО створило Трансатлантичну квантову спільноту для стратегічної взаємодії з урядами, промисловістю та академічними колами й готує трансатлантичний форум для квантових технологій у сфері оборони та безпеки.

Топ-керівник НАТО закликав Альянс готуватися до бойових дій

17 січня Роб Бауер відкрив дводенну зустріч командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі.

Він звернув увагу на те, що блок повинен трансформувати ведення бойових дій.

На його думку, державні та приватні суб'єкти повинні змінити своє мислення, перейшовши від епохи, коли все було заплановано і передбачувано, до епохи, "коли все може статися в будь-який час" і в якій "ми повинні очікувати несподіванок".