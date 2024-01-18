В НАТО сделали оптимистический прогноз по войне в Украине в 2024 году

По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, не стоит пессимистично воспринимать ситуацию на поле боя в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, ведь российские оккупанты не ведут эффективных боевых действий.
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Бауэр отметил, что 17 января в НАТО заслушали военного представителя Украины генерал-майора Сергея Салкуцана, выступавшего от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Он подчеркнул, что украинские военные уже 694 дня успешно сопротивляются масштабной оружейной агрессии оккупационной российской армии.
Он подчеркнул, что военно-политическому руководству Украины удалось сохранить суверенитет страны и приблизить евроатлантическую интеграцию.
Кроме этого украинские военные нанесли тяжелые потери преступной армии РФ, которая уже потеряла с начала масштабного вторжения более 300 тыс солдат убитыми и ранеными.
По его словам, "все присутствовавшие за столом военные лидеры заверили в твердой преданности помогать украинским братьям и сестрам защищаться".
Также он подчеркнул, что единственный способ, чтобы получить долговременное развязывание войны за столом переговоров, заключается в укреплении украинских позиций на поле боя.
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По мнению Бауэра, пока ни украинская, ни российская стороны не имеют возможности для масштабного движения вперед.
На фронте наблюдается ситуация, когда одни и те же позиции по несколько раз переходят из рук в руки.
Высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнул, что последние атаки российских оккупантов в течение нескольких прошлых месяцев нельзя назвать успешными.
В то же время он сказал, что это потребует наличия личного состава, надлежащей подготовки, соответствующих возможностей и боеприпасов.
В этой связи, по его словам, нужно продолжать поддерживать Украину.
Он отметил, что у украинцев нет альтернатив и должны воевать.
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