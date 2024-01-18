В НАТО сделали оптимистический прогноз по войне в Украине в 2024 году

По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, не стоит пессимистично воспринимать ситуацию на поле боя в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, ведь российские оккупанты не ведут эффективных боевых действий.

Что прогнозируют у НАТО по поводу войны в Украине в течение этого года

Бауэр отметил, что 17 января в НАТО заслушали военного представителя Украины генерал-майора Сергея Салкуцана, выступавшего от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Наша оценка состоит в том, что продолжаются интенсивные боевые действия. И хотя последние атаки России сокрушительны, в военном плане они не являются эффективными. В то же время мы видим существенные военные успехи с украинской стороны. В то время как мир, возможно, был слишком оптимистичен в 2023 году, важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистическими, – подчеркивает Бауэр. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные уже 694 дня успешно сопротивляются масштабной оружейной агрессии оккупационной российской армии.

Он подчеркнул, что военно-политическому руководству Украины удалось сохранить суверенитет страны и приблизить евроатлантическую интеграцию.

Кроме этого украинские военные нанесли тяжелые потери преступной армии РФ, которая уже потеряла с начала масштабного вторжения более 300 тыс солдат убитыми и ранеными.

Украинцам удалось освободить значительную часть их территории, вытеснить россиян из почти 50% территории, оккупированной с начала войны. Еще одно достижение состоит в том, что украинцы способны совершать глубокие удары и уничтожать ключевые российские возможности. Тот факт, что Украина была способна без настоящих военно-морских сил оттеснить российский Черноморский флот и открыть зерновой коридор – это еще одно огромное достижение, – отметил Бауэр. Поделиться

По его словам, "все присутствовавшие за столом военные лидеры заверили в твердой преданности помогать украинским братьям и сестрам защищаться".

Это не благотворительность. Поддерживать Украину – это прямая инвестиция в нашу собственную безопасность, – отмечает глава военного комитета НАТО. Поделиться

Также он подчеркнул, что единственный способ, чтобы получить долговременное развязывание войны за столом переговоров, заключается в укреплении украинских позиций на поле боя.

Следует ли ожидать большого прорыва в войне в течение 2024 года

По мнению Бауэра, пока ни украинская, ни российская стороны не имеют возможности для масштабного движения вперед.

На фронте наблюдается ситуация, когда одни и те же позиции по несколько раз переходят из рук в руки.

Высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнул, что последние атаки российских оккупантов в течение нескольких прошлых месяцев нельзя назвать успешными.

Обе стороны сейчас находятся в фазе, когда нет большого движения вперед с одной или другой стороны. Это то, что мы видим. Конечно, обе стороны продолжат прилагать усилия, чтобы иметь преимущество с точки зрения инициативы и возможностей, которые они будут находить, и, если возможно, они будут использовать это, - отмечает Бауэр. Поделиться

В то же время он сказал, что это потребует наличия личного состава, надлежащей подготовки, соответствующих возможностей и боеприпасов.

Все это делается и над этим ведется работа со всеми странами, которые сотрудничают с Украиной в этих усилиях, как это было в последние два года. Я не думаю, что мы должны ожидать чуда от обеих сторон, но несомненно, оба государства будут изучать возможности, и это не будет легко, - подчеркнул адмирал НАТО. Поделиться

В этой связи, по его словам, нужно продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что у украинцев нет альтернатив и должны воевать.