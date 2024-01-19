Как удалось узнать британским журналистам, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте могут назначить генсеком НАТО до лета 2024 года.
Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО: первые подробности
Анонимные источники Bloomberg рассказывают о том, что члены Альянса, поддерживающие кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, работают над тем, чтобы решение о его назначении было принято до лета 2024 года.
По словам журналистов, эти сроки могут быть продлены, однако в блоке рассчитывают, что решение будет принято до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.
Что важно понимать, решение должно быть единодушным среди 31 страны-члена Организации Североатлантического договора.
Рютте столкнется со многими вызовами в случае избрания генсеком НАТО
Журналисты обращают внимание на то, что роль генерального секретаря НАТО будет особенно важна, ведь российско-украинская война может продолжаться годами.
Что важно понимать, Марк Рютте завершит 13-летний срок пребывания в должности премьер-министра Нидерландов после того, как полгода назад правительство его страны распалось на фоне споров касательно миграции.
Он уйдет в отставку, как только будет сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавит ультраправый политик Герт Уилдерс.
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