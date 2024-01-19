Кто станет новым генсеком НАТО — данные Bloomberg
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Политика
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Кто станет новым генсеком НАТО — данные Bloomberg

Марк Рютте
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать британским журналистам, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте могут назначить генсеком НАТО до лета 2024 года.

Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО: первые подробности

Анонимные источники Bloomberg рассказывают о том, что члены Альянса, поддерживающие кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, работают над тем, чтобы решение о его назначении было принято до лета 2024 года.

По словам журналистов, эти сроки могут быть продлены, однако в блоке рассчитывают, что решение будет принято до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Что важно понимать, решение должно быть единодушным среди 31 страны-члена Организации Североатлантического договора.

Рютте уже является фаворитом на должность Генерального секретаря Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре. Несмотря на это, следует понимать, что некоторые страны Восточной Европы все еще должны поддержать нидерландского политика.

Рютте столкнется со многими вызовами в случае избрания генсеком НАТО

Журналисты обращают внимание на то, что роль генерального секретаря НАТО будет особенно важна, ведь российско-украинская война может продолжаться годами.

Главе НАТО необходимо будет найти баланс между избеганием каких-либо прямых последствий или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрением союзников продолжать военную и финансовую поддержку Украины, поскольку общественность начинает уставать от этих расходов, - пишет редакция издания.

Что важно понимать, Марк Рютте завершит 13-летний срок пребывания в должности премьер-министра Нидерландов после того, как полгода назад правительство его страны распалось на фоне споров касательно миграции.

Он уйдет в отставку, как только будет сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавит ультраправый политик Герт Уилдерс.

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