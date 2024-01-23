Аналитики НАТО указали на наиболее эффективное оружие Путина в войне против Украины и Запада

Эксперты из аналитического центра Atlantic Council при Альянсе отмечают, что наиболее эффективным оружием кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина остается страх отдельных западных стран перед мифической эскалацией.

Как Путин играет на страхах западных партнеров Украины

Авторы материала обращают внимание на успехи украинских военных в противостоянии Черноморскому флоту преступной армии РФ в Черноморском море, которых удалось достичь благодаря решительности западных партнеров в поставках Украине соответствующих вооружений.

Хотя 1000-километровая линия фронта конфликта почти не сдвинулась за последние двенадцать месяцев, события в других местах указывают на то, что военный прорыв все еще может оказаться реалистичной возможностью. Наиболее динамичные события войны в 2023 году происходили на Черном море. Несмотря на отсутствие собственных военных кораблей, Украине удалось заставить путинский флот отступить, отмечают аналитики. Поделиться

По мнению авторов материала, удивительные успехи Украины в противостоянии РФ в Черном море могут стать основой дальнейших успехов, в частности, деоккупации Крыма.

Аналитики отмечают, что у Украины есть возможность сплотиться и подготовить условия для дальнейшего поражения преступной армии РФ.

Пожалуй, наибольший прогресс Украины на море подтверждает тщетность российских угроз и полную глупость стремления Запада избежать эскалации любой ценой. Кремлевские чиновники используют угрожающие выражения, поскольку считают, что Западу не хватает решимости, говорится в материале издания. Поделиться

Почему Запад должен отказаться от красных линий в вопросе Украины

Аналитики подчеркивают, что с начала масштабного вторжения оккупационной российской армии в Украину в конце февраля 2022 года западные партнеры ограничивали и затягивали поставки Киеву критически важных вооружений, также ограничивая способность украинских военных наносить ответные удары по территории РФ.

В течение почти двух лет западные лидеры позволяли России запугивать себя. Они лишили Украины оружия, необходимого для победы в войне, опасаясь спровоцировать Путина. Этот катастрофический подход лишь продолжил военные действия и придал смелость Кремлю. Теперь должно быть до боли ясно, что ничто не может спровоцировать российскую агрессию с большей вероятностью, чем продолжающаяся слабость Запада, отмечают авторы публикации. Поделиться

Аналитики утверждают, что в 2024 году партнеры Украины должны сделать логические выводы из событий на Черном море и применить их для создания выигрышной стратегии.