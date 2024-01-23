Аналитики НАТО указали на наиболее эффективное оружие Путина в войне против Украины и Запада

Эксперты из аналитического центра Atlantic Council при Альянсе отмечают, что наиболее эффективным оружием кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина остается страх отдельных западных стран перед мифической эскалацией.
Как Путин играет на страхах западных партнеров Украины
Авторы материала обращают внимание на успехи украинских военных в противостоянии Черноморскому флоту преступной армии РФ в Черноморском море, которых удалось достичь благодаря решительности западных партнеров в поставках Украине соответствующих вооружений.
По мнению авторов материала, удивительные успехи Украины в противостоянии РФ в Черном море могут стать основой дальнейших успехов, в частности, деоккупации Крыма.
Аналитики отмечают, что у Украины есть возможность сплотиться и подготовить условия для дальнейшего поражения преступной армии РФ.
Почему Запад должен отказаться от красных линий в вопросе Украины
Аналитики подчеркивают, что с начала масштабного вторжения оккупационной российской армии в Украину в конце февраля 2022 года западные партнеры ограничивали и затягивали поставки Киеву критически важных вооружений, также ограничивая способность украинских военных наносить ответные удары по территории РФ.
Аналитики утверждают, что в 2024 году партнеры Украины должны сделать логические выводы из событий на Черном море и применить их для создания выигрышной стратегии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-