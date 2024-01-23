Аналитики НАТО указали на наиболее эффективное оружие Путина в войне против Украины и Запада
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Аналитики НАТО указали на наиболее эффективное оружие Путина в войне против Украины и Запада

Владимир Путин
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Источник:  The Atlantic Council

Эксперты из аналитического центра Atlantic Council при Альянсе отмечают, что наиболее эффективным оружием кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина остается страх отдельных западных стран перед мифической эскалацией.

Как Путин играет на страхах западных партнеров Украины

Авторы материала обращают внимание на успехи украинских военных в противостоянии Черноморскому флоту преступной армии РФ в Черноморском море, которых удалось достичь благодаря решительности западных партнеров в поставках Украине соответствующих вооружений.

Хотя 1000-километровая линия фронта конфликта почти не сдвинулась за последние двенадцать месяцев, события в других местах указывают на то, что военный прорыв все еще может оказаться реалистичной возможностью. Наиболее динамичные события войны в 2023 году происходили на Черном море. Несмотря на отсутствие собственных военных кораблей, Украине удалось заставить путинский флот отступить, отмечают аналитики.

По мнению авторов материала, удивительные успехи Украины в противостоянии РФ в Черном море могут стать основой дальнейших успехов, в частности, деоккупации Крыма.

Аналитики отмечают, что у Украины есть возможность сплотиться и подготовить условия для дальнейшего поражения преступной армии РФ.

Пожалуй, наибольший прогресс Украины на море подтверждает тщетность российских угроз и полную глупость стремления Запада избежать эскалации любой ценой. Кремлевские чиновники используют угрожающие выражения, поскольку считают, что Западу не хватает решимости, говорится в материале издания.

Почему Запад должен отказаться от красных линий в вопросе Украины

Аналитики подчеркивают, что с начала масштабного вторжения оккупационной российской армии в Украину в конце февраля 2022 года западные партнеры ограничивали и затягивали поставки Киеву критически важных вооружений, также ограничивая способность украинских военных наносить ответные удары по территории РФ.

В течение почти двух лет западные лидеры позволяли России запугивать себя. Они лишили Украины оружия, необходимого для победы в войне, опасаясь спровоцировать Путина. Этот катастрофический подход лишь продолжил военные действия и придал смелость Кремлю. Теперь должно быть до боли ясно, что ничто не может спровоцировать российскую агрессию с большей вероятностью, чем продолжающаяся слабость Запада, отмечают авторы публикации.

Аналитики утверждают, что в 2024 году партнеры Украины должны сделать логические выводы из событий на Черном море и применить их для создания выигрышной стратегии.

Это означает отказ от своих собственных красных линий и, наконец, предоставление Украине инструментов для завершения войны. Западный страх перед российской эскалацией является секретным оружием Путина. Давно пора его разоружить, – отмечают аналитики.

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