В США предупреждают о плане Путина относительно стран Балтии
Категория
Мир
Дата публикации

В США предупреждают о плане Путина относительно стран Балтии

Владимир Путин
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Источник:  ISW

Команда ISW пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин уже создал информационные условия для эскалации против балтийских стран.

Путин может спровоцировать обострение в балтийском регионе

Американский Институт изучения войны (ISW) озвучил предположение, что действия главы Кремля связаны с новой попыткой ослабления стран НАТО.

К примеру, недавно диктатор жаловался, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают [этнических] россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность России".

По словам американских аналитиков, у них нет никаких доказательств того, что российская атака против стран Балтии неизбежна или вероятна.

Однако нетрудно догадаться, что глава Кремля начал создавать информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников".

Как известно, месяц назад диктатор публично угрожал Финляндии.

Премьер Эстонии считает риск конфликта между НАТО и РФ реальным

Недавно эстонская лидер Кая Каллас выступила с громким предупреждением.

По ее словам, у ЕС осталось всего 3-5 лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе для НАТО со стороны РФ.

Это крайне зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию по отношению к Украине. Потому что России нужна пауза, и эта пауза для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию, – поделилась своим мнением Кая Каллас.

Кроме того, она в очередной раз призвала партнеров Киева усилить свою финансовую и военную поддержку Украины.

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