Команда ISW дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін уже почав створювати інформаційні умови для ескалації проти балтійських країн.

Путін може спровокувати загострення у балтійському регіоні

Американський Інститут вивчення війни (ISW) озвучив припущення, що дії очільника Кремля пов’язані з новою спробою ослаблення країн НАТО.

До прикладу, нещодавно диктатор скаржився на те, що Латвія та інші країни Балтії "викидають [етнічних] росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку [Росії]".

За словами американських аналітиків, у них немає жодних доказів того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною.

Пори це, неважко здогадатися, що очільник Кремля почав створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх "співвітчизників".

Як відомо, місяць тому диктатор публічно погрожував Фінляндії.

Прем’єрка Естонії вважає ризик конфлікту між НАТО та РФ реальним

Нещодавно естонська лідерка Кая Каллас виступила з гучним попередження.

За її словами, у ЄС залишилося лише 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози для НАТО з боку РФ.

Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза — для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію, — поділилася своєю думкою Кая Каллас. Поширити

Окрім того, вона вкотре закликала партнерів Києва посилили свою фінансову та військову підтримку.