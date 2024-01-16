Чи здатний Путін ще 5 років воювати проти України — відповідь Годжеса

На думку колишнього командувача армії США у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, злочинна армія РФ не зможе воювати в Україні ще 5 років, попри заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чому поразка злочинної армії РФ в Україні вже близька як ніколи

За словами Годжеса у коментарі журналістам видання Sestry, заяви кремлівського диктатора про наміри щодо тривалої війни проти України варто сприймати серйзно, оскільки Путін дав зрозуміти, що не зацікавлений у переговорах аж поки не досягне власних цілей зі знищення України та НАТО.

Отже, він перевів економіку РФ на військові рейки, хоча їхня економіка перебуває у величезній скруті, а оборонна промисловість має безліч проблем. Знаєте, йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. І йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язані з успіхом боротьби проти України. І тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно, - підкреслює американський генерал у відставці. Поширити

Він також додав, що намагання окремих західних партнерів України підштовхнути Київ до переговорів із Кремлем видаються йому недолугими.

Чи зможе Путін пережити війну проти України

При цьому Годжес підкреслив, що кремлівський диктатор перебуває вже у досить значному віці і навряд чи стан здоров’я дозволить йому пережити ще 5 років війни проти України.

Якщо війна продовжуватиметься, Росія зазнає краху раніше, ніж Україна. Їхня економіка в дуже поганому стані. І якби Захід краще працював над санкціями та ізолював Росію, відокремивши її від Ірану, від Китаю, від Північної Кореї, я думаю, що навіть російський народ не зміг би миритись із війною і продовжувати її… Люди навколо Путіна, всі олігархи, вони втрачають свої гроші. Вони знають, що їм нікуди подітися. Промисловість знищується, - пояснює колишній американський військовий високопосадовець. Поширити

Він нагадав, що кількість жертв серед окупантів, вже перевищила 330 тис вбитими і пораненими.