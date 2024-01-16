Чи здатний Путін ще 5 років воювати проти України — відповідь Годжеса

На думку колишнього командувача армії США у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, злочинна армія РФ не зможе воювати в Україні ще 5 років, попри заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Чому поразка злочинної армії РФ в Україні вже близька як ніколи
За словами Годжеса у коментарі журналістам видання Sestry, заяви кремлівського диктатора про наміри щодо тривалої війни проти України варто сприймати серйзно, оскільки Путін дав зрозуміти, що не зацікавлений у переговорах аж поки не досягне власних цілей зі знищення України та НАТО.
Він також додав, що намагання окремих західних партнерів України підштовхнути Київ до переговорів із Кремлем видаються йому недолугими.
Чи зможе Путін пережити війну проти України
При цьому Годжес підкреслив, що кремлівський диктатор перебуває вже у досить значному віці і навряд чи стан здоров’я дозволить йому пережити ще 5 років війни проти України.
Він нагадав, що кількість жертв серед окупантів, вже перевищила 330 тис вбитими і пораненими.
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