По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, преступная армия РФ не сможет воевать в Украине еще 5 лет, несмотря на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина.
Почему поражение преступной армии РФ в Украине уже близко как никогда
По словам Ходжеса в комментарии журналистам издания Sestry, заявления кремлевского диктатора о намерениях относительно длительной войны против Украины следует воспринимать серьезно, поскольку Путин дал понять, что не заинтересован в переговорах, пока не достигнет собственных целей по уничтожению Украины и НАТО.
Он также добавил, что попытки отдельных западных партнеров Украины подтолкнуть Киев к переговорам с Кремлем кажутся ему бестолковыми.
Сможет ли Путин пережить войну против Украины
При этом Ходжес подчеркнул, что кремлевский диктатор находится уже в достаточно значительном возрасте, и вряд ли состояние здоровья позволит ему пережить еще 5 лет войны против Украины.
Он напомнил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тыс. убитыми и ранеными.
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