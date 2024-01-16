Способен ли Путин еще 5 лет воевать против Украины — ответ Ходжеса
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Способен ли Путин еще 5 лет воевать против Украины — ответ Ходжеса

Шойгу и Путин
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Источник:  online.ua

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, преступная армия РФ не сможет воевать в Украине еще 5 лет, несмотря на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Почему поражение преступной армии РФ в Украине уже близко как никогда

По словам Ходжеса в комментарии журналистам издания Sestry, заявления кремлевского диктатора о намерениях относительно длительной войны против Украины следует воспринимать серьезно, поскольку Путин дал понять, что не заинтересован в переговорах, пока не достигнет собственных целей по уничтожению Украины и НАТО.

Следовательно, он перевел экономику РФ на военные рельсы, хотя их экономика находится в огромных затруднениях, а оборонная промышленность испытывает множество проблем. Знаете, ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. И ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. И потому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно, – подчеркивает американский генерал в отставке.

Он также добавил, что попытки отдельных западных партнеров Украины подтолкнуть Киев к переговорам с Кремлем кажутся ему бестолковыми.

Сможет ли Путин пережить войну против Украины

При этом Ходжес подчеркнул, что кремлевский диктатор находится уже в достаточно значительном возрасте, и вряд ли состояние здоровья позволит ему пережить еще 5 лет войны против Украины.

Если война будет продолжаться, Россия терпит крах раньше Украины. Их экономика в очень плохом состоянии. И если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию, отделив ее от Ирана, от Китая, от Северной Кореи, я думаю, что даже русский народ не смог бы мириться с войной и продолжать ее… Люди вокруг Путина, все олигархи, они теряют свои деньги. Они знают, что им некуда деваться. Промышленность уничтожается, - объясняет бывший американский военный высокопоставленный чиновник.

Он напомнил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тыс. убитыми и ранеными.

Это не значит, что они не могут призвать больше тел. Но я не думаю, что они смогут продолжать то, что делают сейчас, особенно, если Запад наконец-то поймет, что победа Украины в наших интересах. И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды, – отметил Ходжес.

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