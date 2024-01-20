Президент Турции рассчитывает, что в него с официальными визитами приедут президент Ирана Ибрагим Раиси и российский диктатор Владимир Путин.

В Турцию на встречу с Эрдоганом приедут президент Ирана и Путин

Ожидается, что Раиси прибудет в Турцию в конце января, а Путин - в феврале.

Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля Владимир Путин, говорится в материале. Поделиться

Издание отмечает, что визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов общей повестки дня.

Учитывая 530-километровую границу между Турцией и Ираном, дипломатические источники заявляют, что Раисе будет передана просьба (Эрдогана, — ред.) относительно эффективного продолжения совместной борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" в Иране, "Партией свободной жизни в Курдистане, - говорится в материале. Поделиться

Также, издание отмечает, что одновременно с визитом Раиси в Анкаре состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, по итогам которого между обеими странами должны подписать около 10 соглашений в области культуры, науки, медиа, внутренних дел, транспорта. , торговли и экономики.

Чего ждать от планов Кремля относительно продолжительной войны против Украины

По словам генерала украинской армии, эксруководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет формировать новую стратегию войны против Украины, поскольку главный стратегический замысел уже провалился.

Основной тезис — затяжная война может обескровить Украину, посеять недоверие союзников или усталость. На этом фоне президент РФ, сгенерировав резервы за 2 или 3 года, сформирует новую стратегию наступления, – объясняет Маломуж. Поделиться

По его словам, основой новой стратегии будет проведение ограниченных контрударов и развертывание ударных группировок на отдельных участках фронта с целью прорыва линии обороны ВСУ.

Маломуж подчеркнул, что такую стратегию российские оккупанты пытались реализовать в районе Купянска, Сватового и Кременной, однако это замысел провалился.

Буквально вчера на Лимане начались зимние наступательные операции. Они двинулись и бронетанковыми силами, и воздушно-десантными войсками, задействовано большое количество артиллерии и бронетехники. Но наши Силы там мощно сдерживают. Мы ожидали таких ударов в этом направлении. Сегодня мы проводим очень активные контрмеры по уничтожению, особенно бронетехники, – объясняет генерал. Поделиться

Он также отметил, что украинские военные ежедневно наносят преступную армию РФ безумные потери.

Маломуж отметил, что на востоке Украины оккупационная российская армия ежедневно теряет более 1 тыс. военных, что в течение месяца состоит в 12 ликвидированных вражеских бригад.

Развернуть большую наступательную операцию в этот период, у врага шансов нет.

Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день — деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клещиевки и Временного Яра, чтобы отбросить наши войска от Бахмута.

Однако ВСУ наносят удары как по самой бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тыс. окупантов, сотни танков, БТР, БМП, которые пытаются атаковать из этого сектора.

Третий сектор, который находится под особым контролем Путина, – Авдеевка. Россияне хотят хотя бы до конца зимы захватить город.