Президент Турции рассчитывает, что в него с официальными визитами приедут президент Ирана Ибрагим Раиси и российский диктатор Владимир Путин.
В Турцию на встречу с Эрдоганом приедут президент Ирана и Путин
Ожидается, что Раиси прибудет в Турцию в конце января, а Путин - в феврале.
Издание отмечает, что визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов общей повестки дня.
Также, издание отмечает, что одновременно с визитом Раиси в Анкаре состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, по итогам которого между обеими странами должны подписать около 10 соглашений в области культуры, науки, медиа, внутренних дел, транспорта. , торговли и экономики.
Чего ждать от планов Кремля относительно продолжительной войны против Украины
По словам генерала украинской армии, эксруководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет формировать новую стратегию войны против Украины, поскольку главный стратегический замысел уже провалился.
По его словам, основой новой стратегии будет проведение ограниченных контрударов и развертывание ударных группировок на отдельных участках фронта с целью прорыва линии обороны ВСУ.
Маломуж подчеркнул, что такую стратегию российские оккупанты пытались реализовать в районе Купянска, Сватового и Кременной, однако это замысел провалился.
Он также отметил, что украинские военные ежедневно наносят преступную армию РФ безумные потери.
Маломуж отметил, что на востоке Украины оккупационная российская армия ежедневно теряет более 1 тыс. военных, что в течение месяца состоит в 12 ликвидированных вражеских бригад.
Развернуть большую наступательную операцию в этот период, у врага шансов нет.
Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день — деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клещиевки и Временного Яра, чтобы отбросить наши войска от Бахмута.
Однако ВСУ наносят удары как по самой бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тыс. окупантов, сотни танков, БТР, БМП, которые пытаются атаковать из этого сектора.
Третий сектор, который находится под особым контролем Путина, – Авдеевка. Россияне хотят хотя бы до конца зимы захватить город.
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