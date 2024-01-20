Президент Туреччини розраховує, що до нього з офіційними візитами приїдуть президент Ірану Ібрагім Раїсі та російський диктатор Володимир Путін.
До Туреччини на зустріч з Ердоганом приїдуть президент Ірану та Путін
Очікується, що Раїсі прибуде до Туреччини наприкінці січня, а Путін — у лютому.
Видання зазначає, що візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною можливістю для обговорення питань спільного порядку денного.
Також, видання зазначає, що одночасно з візитом Раїсі в Анкарі відбудеться 8-ме засідання Ради співробітництва високого рівня між Туреччиною та Іраном, за підсумками якого між обома країнами мають підписати "близько 10 угод у галузі культури, науки, медіа, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки".
Чого чекати від планів Кремля щодо тривалої війни проти України
За словами генерала української армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін формуватиме нову стратегію війни проти України, оскільки головний стратегічний задум вже провалився.
За його словами, основою нової стратегії буде проведення обмежених контрударів та розгортання ударних угруповань на окремих ділянках фронту із метою прориву лінії оборони ЗСУ.
Маломуж підкреслив, що таку стратегію російські окупанти намагались реалізувати в районі Куп’янська, Сватового та Кремінної, однак це задум провалився.
Він також зазначив, що українські військові щодня завдають злочинній армії РФ шалених втрат.
Маломуж зазначив, що на сході України окупаційна російська армія кожного дня втрачає понад 1 тис військових, що протягом місяця складається у 12 ліквідованих ворожих бригад.
Розгорнути велику наступальну операцію в цей період, у ворога шансів немає.
Завдання РФ поряд з Лиманом на сьогоднішній день, — деблокувати українські сили біля Андріївки, Кліщіївки та Часового Яру, щоб відкинути наші війська від Бахмуту.
Однак, ЗСУ наносять удари як по самому бахмутському угрупуванню ворога, так і по тих резервах, які направили щодо деблокування, а це біля 40 тис. окупантів, сотні танків, БТР, БМП які намагаються атакувати з цього сектора.
Третій сектор, який знаходиться під особливим контролем Путіна, — Авдіївка. Росіяни хочуть хоча б до кінця зими захопити місто.
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