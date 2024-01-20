Президент Туреччини розраховує, що до нього з офіційними візитами приїдуть президент Ірану Ібрагім Раїсі та російський диктатор Володимир Путін.

До Туреччини на зустріч з Ердоганом приїдуть президент Ірану та Путін

Очікується, що Раїсі прибуде до Туреччини наприкінці січня, а Путін — у лютому.

Очікується, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого — Володимир Путін, — ідеться в матеріалі. Поширити

Видання зазначає, що візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною можливістю для обговорення питань спільного порядку денного.

З огляду на 530-кілометровий кордон між Туреччиною та Іраном, дипломатичні джерела заявляють, що Раїсі буде передано прохання (Ердогана, — ред.) щодо ефективного продовження спільної боротьби з усіма терористичними організаціями, особливо з терористичною організацією "Робітнича партія Курдистану" та її продовженням в Ірані, "Партією вільного життя в Курдистані, — йдеться в матеріалі. Поширити

Також, видання зазначає, що одночасно з візитом Раїсі в Анкарі відбудеться 8-ме засідання Ради співробітництва високого рівня між Туреччиною та Іраном, за підсумками якого між обома країнами мають підписати "близько 10 угод у галузі культури, науки, медіа, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки".

Чого чекати від планів Кремля щодо тривалої війни проти України

За словами генерала української армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін формуватиме нову стратегію війни проти України, оскільки головний стратегічний задум вже провалився.

Основна теза — затяжна війна може знекровити Україну, посіяти недовіру союзників або втому. На цьому тлі президент РФ, згенерувавши резерви за 2 чи 3 роки, сформує нову стратегію наступу, — пояснює Маломуж. Поширити

За його словами, основою нової стратегії буде проведення обмежених контрударів та розгортання ударних угруповань на окремих ділянках фронту із метою прориву лінії оборони ЗСУ.

Маломуж підкреслив, що таку стратегію російські окупанти намагались реалізувати в районі Куп’янська, Сватового та Кремінної, однак це задум провалився.

Буквально вчора на Лимані розпочались зимові наступальні операції. Вони рушили і бронетанковими силами, і повітряно-десантними військами, задіяно велику кількість артилерії і бронетехніки. Але наші Сили їх там потужно стримують. Ми чекали таких ударів на цьому напрямку. Сьогодні ми проводимо дуже активні контрзаходи по знищенню, особливо бронетехніки, — пояснює генерал. Поширити

Він також зазначив, що українські військові щодня завдають злочинній армії РФ шалених втрат.

Маломуж зазначив, що на сході України окупаційна російська армія кожного дня втрачає понад 1 тис військових, що протягом місяця складається у 12 ліквідованих ворожих бригад.

Розгорнути велику наступальну операцію в цей період, у ворога шансів немає.

Завдання РФ поряд з Лиманом на сьогоднішній день, — деблокувати українські сили біля Андріївки, Кліщіївки та Часового Яру, щоб відкинути наші війська від Бахмуту.

Однак, ЗСУ наносять удари як по самому бахмутському угрупуванню ворога, так і по тих резервах, які направили щодо деблокування, а це біля 40 тис. окупантів, сотні танків, БТР, БМП які намагаються атакувати з цього сектора.

Третій сектор, який знаходиться під особливим контролем Путіна, — Авдіївка. Росіяни хочуть хоча б до кінця зими захопити місто.