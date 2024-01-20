Як Путін використовує Білорусь у війні проти України — відповідь ГУР

Росія використовує Білорусь для відволікання українських сил та створення додаткових точок напруги. Українські війська відстежують ситуацію.

Чи втягне Росія Білорусь у війну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив:

Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення якихось додаткових точок напруги, але в залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної війни, загарбницької війни проти України, до сухопутних операцій, власне, Путін не дійшов. І зараз такої інформації немає. Поширити

Юсов відзначив, що ситуація відстежується, моніториться і вивчається.

Ситуація в Білорусі

Нагадаємо, що 15 січня Міноборони Білорусі повідомило, що білоруські військові пройдуть навчання на території Росії.

Під час навчань планують зробити акцент на досвіді, отриманому російськими військами під час війни проти України.

Також Білорусь збирається прописати у новій військовій доктрині використання ядерної зброї, яку їй передала Росія.

Секретар Ради Безпеки Білорусі Александр Вольфович заявляв, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі нібито покликане стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО.