Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у вівторок, що країна висуне нову військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.
Білорусь вперше пропише правила використання ядерної зброї у військовій доктрині
Доктрина буде представлена на затвердження Всебілоруським народним зборам — представницькому органу, який діє в Білорусі паралельно з парламентом.
Поки не зрозуміло, як нова доктрина може бути застосована до російських озброєнь.
Секретар Ради Безпеки Александр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі покликане стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО.
Що відомо про накопичення ядерної зброї РФ
У повідомленні йдеться, що 15-24 вересня до Білорусі прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.
Ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".
Моніторингова група зазначає, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.
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