Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у вівторок, що країна висуне нову військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

Білорусь вперше пропише правила використання ядерної зброї у військовій доктрині

Ми чітко комунікуємо погляди Білорусі на використання тактичної ядерної зброї, розміщеної на нашій території, — заявив Хренін на засіданні Ради безпеки Білорусі. Поширити

З'явився новий розділ, де ми чітко визначаємо наші союзницькі зобов'язання перед нашими союзниками, — додав він. Поширити

Доктрина буде представлена на затвердження Всебілоруським народним зборам — представницькому органу, який діє в Білорусі паралельно з парламентом.

Поки не зрозуміло, як нова доктрина може бути застосована до російських озброєнь.

Секретар Ради Безпеки Александр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі покликане стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО.

На жаль, заяви наших сусідів, зокрема Польщі... змусили нас посилити" військову доктрину, — сказав він. Поширити

Що відомо про накопичення ядерної зброї РФ

У повідомленні йдеться, що 15-24 вересня до Білорусі прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".

Моніторингова група зазначає, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.