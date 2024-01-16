Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, впервые предусматривающую использование ядерного оружия.

Беларусь впервые пропишет правила использования ядерного оружия в военной доктрине

Мы четко коммуникируем взгляды Беларуси на использование тактического ядерного оружия, размещенного на нашей территории, заявил Хренин на заседании Совета безопасности Беларуси. Поделиться

Появилась новая глава, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками, — добавил он. Поделиться

Доктрина будет представлена на утверждение Всебелорусским народным собранием — представительному органу, действующему в Беларуси параллельно с парламентом.

Пока не ясно, как новая доктрина применима к российским вооружениям.

Секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, являющейся членом НАТО.

К сожалению, заявления наших соседей, в частности Польши... заставили нас усилить военную доктрину, — сказал он. Поделиться

Что известно о накоплении ядерного оружия РФ

В сообщении говорится, что 15-24 сентября в Беларусь прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.

Эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций Чебоксары и Потанино, и зашли на белорусскую станцию Прудок. Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеупомянутых".

Мониторинговая группа отмечает, что неподалеку от станции Прудок расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. Для утаивания перевозки эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.