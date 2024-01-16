Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, впервые предусматривающую использование ядерного оружия.
Беларусь впервые пропишет правила использования ядерного оружия в военной доктрине
Доктрина будет представлена на утверждение Всебелорусским народным собранием — представительному органу, действующему в Беларуси параллельно с парламентом.
Пока не ясно, как новая доктрина применима к российским вооружениям.
Секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, являющейся членом НАТО.
Что известно о накоплении ядерного оружия РФ
В сообщении говорится, что 15-24 сентября в Беларусь прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.
Эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций Чебоксары и Потанино, и зашли на белорусскую станцию Прудок. Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеупомянутых".
Мониторинговая группа отмечает, что неподалеку от станции Прудок расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. Для утаивания перевозки эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.
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