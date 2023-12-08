Мощнее ядерного оружия. Почему мир нуждается в Международном трибунале по вопросам мира и репараций

Доктор Джейсон МакКью, старший партнер McCue Jury & Partners LLP, глава международной кампании Payback4Ukraine призывает международное сообщество задуматься о вариантах защиты мира от новых войн и вооруженных конфликтов. Кроме того, он предлагает собственный «ядерный» инструмент сдерживающего правосудия, а именно — создание Международного трибунала по вопросам мира и репараций.
Почему мир оказался в тупике на фоне русско-украинской войны
Джейсон МакКью обращает внимание на то, что ситуация в Украине не имеет жизнеспособных решений, прежде всего потому, что гегемония международного сообщества и его аппарат не имеют такой цели и не отвечают ему.
По убеждению правозащитника, современный мир очень похож на древний Рим во время его экзистенциального кризиса в первом веке до нашей эры.
Смотрите эксклюзивное интервью Online.UA с Джейсоном МакКью:
Именно поэтому Джейсон МакКью призывает всегда учиться на истории, а не повторять ее ошибки.
Нельзя также игнорировать тот факт, что право вето членов Римской трибуны для блокирования законодательства максимально похоже на молчание ООН, деятельность которой блокирует вето постоянных членов Совета Безопасности, прежде всего России.
Однако никто не торопится решать эту проблему.
Почему вопрос репараций является ключевым в сфере международного порядка
Как отмечает Джейсон МакКью, справедливость для Украины требует специального трибунала и конфискации российских активов, но заслуживает способов достижения этого результата быстрым способом.
Адвокат призывает создать четкий инструмент, предназначенный для конкретных целей.
Поскольку у международного сообщества мало свободных средств для финансирования репараций, оно склонилось к тому, чтобы конфисковать находящиеся под санкциями российские активы именно для этих целей.
Именно поэтому мировые лидеры должны найти другое решение, которое не просто решит вопрос репараций для Украины, но и защитит международное сообщество от новых войн.
Миру нужен «ядерный» инструмент сдерживания правосудия: как его создать
По убеждению Джейсона МакКью, самое верховенство права является «ядерным» средством сдерживания актов агрессии.
Что важно понимать Международный уголовный суд и Международный суд в Гааге могут принимать решения относительно агрессии, но они не предотвращают и не сдерживают ее.
Здесь этим «ядерным» фактором сдерживания будут деньги или, скорее, конкретные репарации: подробная оценка фактических убытков, которые можно будет возместить после принятия решения (Международного суда в Гааге, Международного уголовного суда или даже предложенного трибунала по преступлению агрессии), устанавливающего акт агрессии.
На этом фоне Джейсон МакКью призывает создать Международный трибунал по вопросам мира и репараций (МТМР) с полномочиями конфисковать активы агрессора и передавать их жертвам.
По его словам, этот фактор сдерживающего правосудия можно сформулировать следующим образом: любая ответственность за акт агрессии через государственные границы повлечет за собой возмещение.
Государства, подписавшие такой пакт, вынуждены будут выполнить судебные решения, определенные трибуналом, чтобы выплатить компенсации государствам-членам жертв.
Концепцию МТМР следует рассматривать как договор о справедливости, подобный пакту НАТО, поскольку членство может быть разнообразным.
Оно может начинаться с базовых условий и подстраиваться по любое государство, которое соглашается соблюдать его правила. Все участники защищают других участников и все участники выигрывают от «ядерного» сдерживающего правосудия.
Джейсон МакКью обращает внимание на то, что предложенное им «ядерное» средство сдерживающего правосудия можно создать быстро, эффективно и очень просто.
МТМР нуждается только в одном зале суда и небольшом постоянном техническом и административном персонале.
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