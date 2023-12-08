Мощнее ядерного оружия. Почему мир нуждается в Международном трибунале по вопросам мира и репараций

Доктор Джейсон МакКью, старший партнер McCue Jury & Partners LLP, глава международной кампании Payback4Ukraine призывает международное сообщество задуматься о вариантах защиты мира от новых войн и вооруженных конфликтов. Кроме того, он предлагает собственный «ядерный» инструмент сдерживающего правосудия, а именно — создание Международного трибунала по вопросам мира и репараций.

Почему мир оказался в тупике на фоне русско-украинской войны

Джейсон МакКью обращает внимание на то, что ситуация в Украине не имеет жизнеспособных решений, прежде всего потому, что гегемония международного сообщества и его аппарат не имеют такой цели и не отвечают ему.

По убеждению правозащитника, современный мир очень похож на древний Рим во время его экзистенциального кризиса в первом веке до нашей эры.

Смотрите эксклюзивное интервью Online.UA с Джейсоном МакКью:

Мечту о республике убила не гражданская война, а рак, развившийся во время событий первого века до нашей эры. Пренебрежение и манипулирование ее укладом, а также политизация ее «цивилизации» и идеалов задушили практическую работу республики. Они положили начало возвращению к самодержавию в 27 г. до нашей эры. Поделиться

Именно поэтому Джейсон МакКью призывает всегда учиться на истории, а не повторять ее ошибки.

Нельзя также игнорировать тот факт, что право вето членов Римской трибуны для блокирования законодательства максимально похоже на молчание ООН, деятельность которой блокирует вето постоянных членов Совета Безопасности, прежде всего России.

Однако никто не торопится решать эту проблему.

Украина заслуживает четких решений. Это слишком удобно танцевать вокруг основных проблем украинской войны, вместо того, чтобы их рассматривать: агрессия автократии, вето в ООН, лапы ядерного государства и использование асимметричных экономических средств ведения войны… Вместо того, чтобы тушить пожар в Украине, международное сообщество надеется, что он просто погаснет из-за истощения. Кажется, это легче, чем столкнуться с серьезной реальностью главных проблем. Поделиться

Почему вопрос репараций является ключевым в сфере международного порядка

Как отмечает Джейсон МакКью, справедливость для Украины требует специального трибунала и конфискации российских активов, но заслуживает способов достижения этого результата быстрым способом.

Адвокат призывает создать четкий инструмент, предназначенный для конкретных целей.

Поскольку у международного сообщества мало свободных средств для финансирования репараций, оно склонилось к тому, чтобы конфисковать находящиеся под санкциями российские активы именно для этих целей.

Хотя нравственность и справедливость такого шага не подлежат сомнению, но его соответствие международному праву и мировому порядку вызывают вопросы. Несмотря на то, что конфискация ставит под сомнение саму методологию режима санкций, она также нарушает международное право и создает риск прецедента, который может открыть путь к зеркальным конфискациям в будущем. Поделиться

Именно поэтому мировые лидеры должны найти другое решение, которое не просто решит вопрос репараций для Украины, но и защитит международное сообщество от новых войн.

Миру нужен «ядерный» инструмент сдерживания правосудия: как его создать

По убеждению Джейсона МакКью, самое верховенство права является «ядерным» средством сдерживания актов агрессии.

Что важно понимать Международный уголовный суд и Международный суд в Гааге могут принимать решения относительно агрессии, но они не предотвращают и не сдерживают ее.

Здесь этим «ядерным» фактором сдерживания будут деньги или, скорее, конкретные репарации: подробная оценка фактических убытков, которые можно будет возместить после принятия решения (Международного суда в Гааге, Международного уголовного суда или даже предложенного трибунала по преступлению агрессии), устанавливающего акт агрессии.

Новый трибунал должен иметь особую юрисдикцию и механизм юридического сдерживания, который так же будет опасен, как ядерная бомба. Проще говоря, агрессоры возместят своим жертвам значительный ущерб, причиненный их актами агрессии. Это экономическое решение, а не политическое. Возмещением будет фактический ущерб, а не гораздо меньшие ценности в рамках договорного мирного процесса или комиссии по репарациям. Поделиться

На этом фоне Джейсон МакКью призывает создать Международный трибунал по вопросам мира и репараций (МТМР) с полномочиями конфисковать активы агрессора и передавать их жертвам.

По его словам, этот фактор сдерживающего правосудия можно сформулировать следующим образом: любая ответственность за акт агрессии через государственные границы повлечет за собой возмещение.

Государства, подписавшие такой пакт, вынуждены будут выполнить судебные решения, определенные трибуналом, чтобы выплатить компенсации государствам-членам жертв.

Члены фактически откажутся от суверенного иммунитета по отношению к своим активам за рубежом, когда они совершают акт агрессии. Если бы этот трибунал также имел право для автоматического (не было бы вето типа ООН) применения санкций к государствам-участникам пакта, замораживая активы любого государства-агрессора, агрессоры знали бы, что такая деятельность почти наверняка приведет к их экономическому краху. Поделиться

Концепцию МТМР следует рассматривать как договор о справедливости, подобный пакту НАТО, поскольку членство может быть разнообразным.

Оно может начинаться с базовых условий и подстраиваться по любое государство, которое соглашается соблюдать его правила. Все участники защищают других участников и все участники выигрывают от «ядерного» сдерживающего правосудия.

Если член или не-член совершает акт агрессии против государства-члена такого пакта, тогда члены Пакта конфискуют активы государства-нарушителя в пользу члена-жертвы. Если вы агрессивно обращаетесь с членом банды, то ожидайте взрывного воздействия правосудия. Если вы не в банде, вы не получите ни ее взрывоопасную способность, ни ее «ядерное» средство сдерживающей справедливости. Те, кто не присоединится, не получат таких преимуществ, пока они этого не сделают. Поделиться

Джейсон МакКью обращает внимание на то, что предложенное им «ядерное» средство сдерживающего правосудия можно создать быстро, эффективно и очень просто.

МТМР нуждается только в одном зале суда и небольшом постоянном техническом и административном персонале.